GÜNEŞ

■ YENİ sezona 3 kulvarda başarı hedefi koyan G.Saray'da transfer harekatı sürüyor. Kazanılan 22. şampiyonluğun baş mimarlarından biri olan Henry Onyekuru’yu ilk hedef olarak belirleyen Sarı-Kırmızılılar, önümüzdeki günlerde İngiltere’ye giderek Nijeryalı oyuncu için Everton’la masaya oturacak. Terim’in performansından memnun olduğu Henry için İngiliz ekibine bir yıl daha kiralama teklifinde bulunacak.

EVERTON GERİ ADIM ATTI

■ GALATASARAY’IN Ada çıkarmasındaki en önemli etken ise Everton’ın Henry Onyekuru’yu yeniden Sarı-Kırmızılılar’a kiralanmasına sıcak bakması… Lig sonunda işi yokuşa süren İngiliz ekibi, oyuncunun Galatasaray’daki gelişimi ve İstanbul’da mutlu olmasının ardından geri adım attı. Everton yetkililerinin, Galatasaray’a haber göndererek 'gelin görüşelim' dediği öğrenildi. Yönetim de gelen bu haber sonrasında transferi bitirmek için harekete geçti.