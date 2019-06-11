Gazişehir Gaziantep'in yeni hocası Marius Sumudica oldu

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in yeni teknik direktörü belli oldu.



Ajansspor'un son dakika haberine göre, Gazişehir Gaziantep, Marius Sumudica ile yıllık 800 bin Euro ücret karşılığında anlaşma sağladı. Rumen teknik adam bu akşam Gaziantep'e gelerek sözleşme imzalayacak...

Sumudica, Türkiye'de daha önce de çalıştı

Gençlerbirliği ile de görüşme gerçektiren Sumudica ülkemizde bir dönem Kayserispor’da görev almıştı.