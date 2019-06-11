Gazişehir Gaziantep'in yeni hocası Marius Sumudica oldu
Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Gazişehir Gaziantep'in yeni teknik direktörü Marius Sumudica oldu.
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in yeni teknik direktörü belli oldu.
Ajansspor'un son dakika haberine göre, Gazişehir Gaziantep, Marius Sumudica ile yıllık 800 bin Euro ücret karşılığında anlaşma sağladı. Rumen teknik adam bu akşam Gaziantep'e gelerek sözleşme imzalayacak...
Sumudica, Türkiye'de daha önce de çalıştı
Gençlerbirliği ile de görüşme gerçektiren Sumudica ülkemizde bir dönem Kayserispor’da görev almıştı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT