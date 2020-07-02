Gaziantep FK'de sürpriz ayrılık

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02 Temmuz 2020 Perşembe 11:07:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2020 Perşembe 11:07:00

Gaziantep FK'de Twumasi takımdan ayrıldı

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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, oyuncusu Patrick Twumasi'nin sözleşme süresinin dolduğunu ileri sürerek takımdan ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımıza sezon başında İspanya'nın Deportivo Alaves kulübünden 1 sezon kiralık olarak katılan Patrick Twumasi, 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla sözleşmesinin sona erdiğini ifade ederek, izinsiz olarak kulübümüzden ayrılmıştır." denildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde FIFA'nın 7 Nisan 2020 tarihinde yaptığı açıklamayla, sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını ilan ettiği hatırlatılırken, şu görüşlere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transfer Talimatının 19/3 maddesi uyarınca da futbolcu sözleşmelerinin maçlar tamamlanıncaya kadar uzatılmış sayılacağı belirtilmiştir. Tüm bunlara ve kulübümüzün maddi yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen, oyuncumuz sözleşmesinin bittiğini tarafımıza bildirmiş olup, izinsiz olarak ayrılmış ve takımımızın akşam antrenmanına katılmamıştır. Kulübümüz bu gelişmelerin ardından, bugün gerçekleştirilen antrenmanda noter huzurunda rapor tutturarak gerekli işlemleri başlatmıştır. Bundan sonraki süreçte de tüm hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanmaya devam edeceğiz. Gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir."

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