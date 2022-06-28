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28 Haziran 2022 Salı 12:29:00 - Güncelleme:28 Haziran 2022 Salı 12:29:00

Gaziantep FK, yeni sezonda daha mücadeleci bir takım olacak

Kaynak: AA

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün takım kaptanı Günay Güvenç, yeni sezonda daha mücadeleci bir takım olup farklı bir performans göstermek istediklerini söyledi.

Günay Güvenç, AA muhabirine, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Takımın 19 Haziran'da ilk antrenmanını gerçekleştirdiğini hatırlatan 31 yaşındaki kaleci, ekibin iyi bir hava içinde olduğunu ve geçen sezonu taraftara unutturmak istediğini ifade etti.

Geçen sezon takımın ligi iyi bir yerde bitirmediğini aktaran Günay, "Yeni sezonda taraftarımıza küçük bir borç hissediyorum kendi içimde. Evimizde oynadığımız maçlarda taraftarımıza karşılık verdik. Ama özellikle deplasmanda sadece 6 puan aldık ve onları epey üzdük. Orada daha çok puan alabilsek evdeki o seriyi gösterseydik taraftarımız daha çok ilgi gösterecekti." diye konuştu.

"Başka bir takım performansı göstermek istiyoruz"

Yeni sezon hazırlıklarının çok iyi geçtiğini belirten Günay Güvenç, inanmış ve daha mücadeleci bir takım olgusu oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Her zaman en iyisini yapmak için sahaya çıkacaklarını vurgulayan deneyimli file bekçisi, şöyle devam etti:

"Yeni sezonda herkesin hem evimizdeki coşkuyu hem de deplasmandaki ciddiyeti göreceklerine söz verebilirim. Tabii ki maç kazanılır veya kaybedilir. Ama kaybetmenin de bir yolu vardır. Ya savaşarak kaybedilir ya da savaşmayarak. Bu takım hep savaşacak. Hocamız da bunu takıma işliyor. Ben ilk senemizi hocamıza alışma süreci olarak değerlendiriyorum. Yapılan transferlerle daha coşkulu, daha güzel, taraftarıyla bir olmuş bir takım görecekler. Erol hoca önderliğinde başka bir takım performansı göstermek istiyoruz."

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi

Günay Güvenç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Gaziantep Futbol Kulübü'nde 1 yıl başkanlık yaptığını hatırlattı.

Büyükekşi'nin futbolu sevdiğini ve futbola değer katmak için her zaman çaba gösterdiğini belirten Günay, şunları kaydetti:

"Sayın Büyükekşi, çok çabuk adapte oldu. Takıma maddi ve manevi çok yardımcı oldu. Kendisiyle bir baba-oğul ilişkimiz vardı. Ama ön planda hep bu takımın başarısı vardı. Kendisini çok sevip sayan biri olarak söyleyebilirim ki Türkiye Futbol Federasyonu çok iyi bir başkan kazandı. Tabii ki Türkiye'deki futbol problemlerini çözmek, tek başına yapılacak iş değil. Taraftar, futbol kültürünü yaşatacak. Sahada hakemlerimize daha çok yardımcı olmamız lazım. Hakemlerimizin diyaloglarını düzeltmesi lazım. Başkanlarımızın tutumları iyileşmeli. Kolektif olarak değişmemiz lazım. Temennim o yönde. Çünkü bu hep beraber olacak bir iş. Yeni başkanımıza o konuda yardımcı olursak onun da elinden gelenin fazlasını yapacağını düşünüyorum. Kendisine başarılar diliyorum. İnşallah başarıyla Türk futbolunu yönetir."

Etiketler : Günay Güvenç 2022-2023 sezonu TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi
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