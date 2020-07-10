  • BIST
    115794
  • Dolar
    6,8647
  • Euro
    7,7447
  • Altın
    397,5910
İstanbul
22 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Koronavirüs salgınında son 24 saat...
Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar...
BDDK'dan vatandaşa kart kolaylığı
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL para cezası
TCMB videokonferansla yatırımcı toplantısı gerçekleştirdi
Galatasaraylı Ömer Bayram'dan kötü gidişat açıklaması
Süper Lig'de kritik son 3 hafta öncesi görünüm
Gaziantep FK evinde kazandı
ABD Yüksek Mahkemesi, Oklahoma'nın yarısının Kızılderili toprağı olduğunu onayladı
Trump'dan çok yakın zamanda Kovid-19 aşısının duyurulabileceği açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan dolmuş kooperatiflerine çağrı
ABD Savunma Bakanı Esper'den Afganistan açıklaması
Türkiye'den, İsveç Dışişleri Bakanının terör örgütü PKK/PYD/YPG mensuplarıyla görüşmesine tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik, Semiha Yıldırım ile ilgili ifadeleri kınadı
Adalet Bakanı Gül: Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasının hukuki bir gereklilik olduğunu düşünüyorum
'Hedeflerden birisi de 2023 yılında 6 uyduluk bir filo ile uzayda var olabilmek'
Bosna Savaşı'nın sembol ismi hayatını kaybetti
Türk kara sularına itilen 57 sığınmacı kurtarıldı
Trump'ın eski avukatı Cohen tekrar gözaltına alındı
İtalya risk taşıyan ülkelerden yolcu girişini yasakladı
Beyaz Saray'da bir muhabirde koronavirüs tespit edildi
Siirt'te bir köy karantinaya alındı
Sudan'da kabine değişikliği
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden Ermeni asıllı sunucu mahkemeye sevk edildi
10 Temmuz 2020 Cuma 06:52:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2020 Cuma 06:52:00

Gaziantep FK evinde kazandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yendi.

Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yendi.

Karşılaşmanın ilk dakikasında konuk takım gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Volkan Fındıklı verkaçlarla ceza sahasına sokuldu. Karşı karşıya pozisyonda kaleci Günay gole izin vermedi.

13. dakikada konuk ekip öne geçti. Ömer Ali'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Milosevic, uzak köşeye doğru yaptığı vuruşta topu filelerle buluşturdu: 1-0

25. dakikada ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Maxim, dönerek yaptığı vuruş direkten geri döndü. Seken topu Kenan tamamlamak istedi, ama savunma araya girdi.

26. dakikada hızlı gelişen konuk ekibin atağında Ömer Ali'nin pasıyla ceza sahasına sokulan Bajic, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarı gitti.

45+2 dakikada hızlı gelişen İttifak Holding Konyaspor atağında Ömer Ali sağ kanatta hareketlenip ortasını yaptı. Savunmadan seken meşin yuvarlakla buluşan Milosevic'in sert şutunda kaleci Günay, son anda topu kornere çeldi.

54. dakikada sol kanatta topla buluşan Maxim, ceza sahasına doğru sokulup çaprazdan vuruşunu yaptı. kaleci Ertuğrul topu güçlükle çeldi.

71. dakikada konuk takım ikinci gole çok yaklaştı. Miya'nın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Milosevic'in sert şutunda kaleci Günay gole izin vermedi.

80. dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Muhammet'in pasıyla ceza sahasına sokulan Maxim, karşı karşıya pozisyonda topu yandan auta gönderdi.

84. dakikada Muhammet'in ortasında Volkan'ın topla elle oynadığını belirten hakem Hüseyin Göçek, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

87. dakikada penaltıyı gole çeviren Maxim, takımına beraberliği getirdi. 1-1

88. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Morais'in sol kanattan içeriye çevirdiği topla penaltı noktası üzerinde buluşan Furkan, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1

90+9. dakikada Konyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda kaleci Ertuğrul da öne çıkmıştı. Kullanılan köşe vuruşunda topu kontrol eden kaleci Günay oyunu çabuk başlattı. Pawlowski topla boş kaleye koşup topu filelere gönderdi. 3-1

Karşılaşmanın son dakikasında iki takım oyuncuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Maç ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER