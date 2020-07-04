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04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:29:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:29:00

Gaziantep FK deplasmanda kazandı

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Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi.

Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi.

İLK YARI

14. dakikada rakip yarı alanda topla buluşan Zeki Yavru'nun ceza sahasındaki Recep Niyaz'a havadan ortaladığı topu, Djilobodji kornere attı.

25. dakikada konuk takım öne geçti. Maxim'in pasında topla buluşan Güray Vural, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

28. dakikada topla buluşan Rodellega'nın ceza sahası dışında uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

38. dakikada Yukatel Denizlispor gole yaklaştı. Recep Niyaz'ın ceza sahası dışından sert şutunda, top üst direğe çarparak auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İKİNCİ YARI

63. dakikada faul sonucu kazanılan serbest vuruşu Güray Vural kullandı. Topla buluşan Kana Bıyık'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar'ın eline çarparak kornere gitti.

67. dakika Recep Niyaz'ın pasında topla buluşan Estupinan'ın ceza sahası sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

74. dakikada Kayode'nin ceza sahası içinden şutunda top yan direğe çarparken, Denizlispor savunması meşin yuvarlağı kornere göndererek tehlikeyi uzaklaştırdı.

90. dakikada Kenan Özer'in ceza sahası dışından şutunda, top kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.

Gaziantep FK, müsabakayı 1-0'lık skorla kazandı.

Maçın sona ermesinin ardından Gaziantep FK'li oyuncuların sevinç gösterisi üzerine yaşanan gerginlikte, protokol tribününden sahaya plastik su şişesi atıldı.

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