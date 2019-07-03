Garry sayım başladı

GÜNEŞ

İSTENMEYEN ADAM OLDU

MAX Kruse, Allahyar ve Emre Belözoğlu’nu kadrosuna katarak transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor… O isim geçtiğimiz sezon Galatasaray’dan Al İttihad’a giden Garry Rodrigues… Suudi ekibinde istenmeyen adam ilan edilen Yeşil Burunlu oyuncu için başlatılan girişimler sonuç verdi. Garry’yle ve kulübüyle her konuda anlaşan Fenerbahçe, transferi açıklamaya hazırlanıyor.

CUMA GÜNÜNE KADAR GELECEK

28 yaşındaki oyuncu 1+1 yıllığına kiralık olarak transfer edilecek. Sözleşmede satın alma opsiyonu da bulunacak. Fenerbahçe bu transferle ezeli rakibi Galatasaray’a psikolojik üstünlük kurmayı hedefliyor. Rodrigues’in Cuma gününe kadar İstanbul’a gelip resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Devre arasında transfer olduğu Al Ittihad’da 11 maça çıkan Garry Rodrigues, sadece 1 kez ağları havalandırdı.