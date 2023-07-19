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19 Temmuz 2023 Çarşamba 14:19:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2023 Çarşamba 14:19:00

Galler-Türkiye maçının stadı açıklandı

Kaynak: AA

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A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Galler ile deplasmanda yapacağı müsabakanın stadı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, 21 Kasım'da oynanacak 10. ve son hafta karşılaşmasına Galler'in başkenti Cardiff'teki Cardiff Şehir Stadı'nın ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Galler-Türkiye mücadelesinin TSİ 22.45'te başlayacağı aktarıldı.

Etiketler : GALLER TÜRKİYE STAD
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