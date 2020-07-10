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10 Temmuz 2020 Cuma 06:54:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2020 Cuma 06:54:00

Galatasaraylı Ömer Bayram'dan kötü gidişat açıklaması

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Galatasaraylı Ömer Bayram, "Son haftalarda aldığımız sonuçlardan dolayı taraftarımızı mutlu edemediğimiz ve onlara alışkın oldukları başarıları bu sezon yaşatamadığımız için çok üzgünüz." dedi.

Süper Lig'de son 7 maçı kazanamayan Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Ömer Bayram, yaşadıkları kötü süreçten dolayı üzüntülü olduklarını belirtti.

    Sosyal medyadaki kişisel hesabından açıklamalarda bulunan Ömer Bayram, "Son haftalarda aldığımız sonuçlardan dolayı taraftarımızı mutlu edemediğimiz ve onlara alışkın oldukları başarıları bu sezon yaşatamadığımız için çok üzgünüz. Kalan 3 haftada tüm gücümüzle en iyi sonucu almak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Bireysel olarak yaşadığı üzüntüyü paylaşmak istediğini anlatan Ömer, şunları kaydetti:

    "Çocukluk hayalim olan Galatasaray'daki ilk yılım hedeflediğim şekilde geçmemişti ancak bu sezon başında yaşadığım zor günlere rağmen pes etmedim. Bana inanan hocamın ve takım arkadaşlarımın duydukları güvene karşılık vererek ve her türlü fedakarlıkta bulunarak kulübüme katkı vermeye çalıştım. Sezonun ikinci yarısında pandemi nedeniyle verilen aradan sonra hak ettiğimiz pozisyonda olmadığımızın farkındayım. Ben de kişisel olarak bunun ciddi üzüntüsünü yaşıyorum ve sorumluluğunu üstleniyorum."

    Ömer, spor yorumcularının üslubuyla ilgili duyduğu rahatsızlığı vurgulayarak, "Ancak bu durum, bazı spor yorumcularının eleştiri ve hakaret arasındaki ince ve hassas çizgiyi aşmasını gerektirmiyor. Televizyon ekranlarında, gazete köşelerinde veya sosyal medya hesaplarında yorum yapan kişilerin, yorum yaptıkları insanların da gururu ve birer ailesi olduğunu unutmadan hareket etmelerini rica ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

    Sarı-kırmızılı futbolcu, en zor günlerinde dahi kendisine sürekli destek olup sevgilerini hissettiren Galatasaray taraftarına teşekkür ederek açıklamasını tamamladı.

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