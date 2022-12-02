Galatasaraylı Icardi'nin adalesinde kas hasarı ve zorlanma tespit edildi

Galatasaraylı Icardi'nin adalesinde kas hasarı ve zorlanma tespit edildi

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mauro Icardi'nin sponsor hastanemizde çekilen MR'ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." denildi.