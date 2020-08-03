Galatasaray'lı Belhanda'ya sürpriz talip!
Serie A ekiplerinden Sampdoria'nın Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Younes Belhanda'ya talip olduğu öne sürüldü.
Galatasaray'ın göndermek istediği Belhanda'ya İtalya'dan talip çıktı. İsmi Arap kulüpleriyle anılan Belhanda için Sampdoria'nın istekli olduğu kaydedildi. İtalyan basını, Galatasaray'ın oyuncuya 5 milyon euro değer biçtiğini ve transferin gerçekleşebileceğini belirtti.
30 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı takımla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.