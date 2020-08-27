Galatasaraylı basketbolcu koronavirüse yakalandı

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27 Ağustos 2020 Perşembe 17:53:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2020 Perşembe 17:53:00

Galatasaraylı basketbolcuda koronavirüs tespit edildi

Kaynak: AA

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Galatasaray, Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz tarafından Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanemiz Medical Park'ın katkılarıyla 25 Ağustos Salı günü yapılan Kovid-19 testleri sonrası bir oyuncumuzun sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan oyuncumuz için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır."

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