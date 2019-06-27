27 Haziran 2019 16:36 | Perşembe
Galatasaray'la sözleşme imzalayacak Ryan Babel, İstanbul'a geldi
Galatasaray'la anlaşmaya varan Beşiktaşlı eski futbolcu Ryan Babel, İstanbul'a geldi.
Sezon biter bitmez transferi için anlaşma sağlanan Ryan Babel, imza için İstanbul'da! Beşiktaş'tan ayrılıp devre arasında Fulham'a giden ve Premier Lig'in noktalanmasıyla birlikte boşa çıkan Hollandalı yıldız, İstanbul'a bekleniyor.
Galatasaray, 32 yaşındaki yıldızla 2+1 yıllık kontrat yapacak. Babel'in garanti ücreti 2.5 milyon Euro ve imza parası alması bekleniyor.
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