Galatasaray'la sözleşme imzalayacak Ryan Babel, İstanbul'a geldi

Sezon biter bitmez transferi için anlaşma sağlanan Ryan Babel, imza için İstanbul'da! Beşiktaş'tan ayrılıp devre arasında Fulham'a giden ve Premier Lig'in noktalanmasıyla birlikte boşa çıkan Hollandalı yıldız, İstanbul'a bekleniyor.

Galatasaray, 32 yaşındaki yıldızla 2+1 yıllık kontrat yapacak. Babel'in garanti ücreti 2.5 milyon Euro ve imza parası alması bekleniyor.