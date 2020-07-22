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22 Temmuz 2020 Çarşamba 11:14:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2020 Çarşamba 11:14:00

Galatasaray'ın yeni yıldızı Fatih Terim'den tam not aldı

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Galatasaray'ın Henry Onyekuru'dan boşalan kanat bölgesi için düşündüğü isim ortaya çıktı. Sarı kırmızılı ekip, Chidera Ejuke'yi listenin ilk sırasına aldı.

Yeni sezonda şampiyonluğu geri almak ve transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray, Henry Onyekuru'dan oluşan boşluğu yine Nijeryalı bir isim ile doldurmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı takım, Hollanda ekiplerinden Heerenveen'in 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Chidera Ejuke'yi gündemine aldı. Bu sezon Hollanda ekibiyle 29 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 10 gol 6 asistlik performansıyla birçok takımın dikkatini üzerine çekti.

FATİH TERİM'DEN TAM NOT ALDI

Bu durum Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve scout ekibinin de gözünden kaçmadı. Oyuncunun hızı ve tekniğini çok beğenen tecrübeli çalıştırıcının, şartlara uygun olması halinde Ejuke'nin transfer edilmesini istedi.

Bunun üzerine harekete geçen yöneticilerin, Nijeryalı genç futbolcu için henüz resmi bir teklifte bulunmadığı ancak Heerenveen ve oyuncunun menajeriyle temasların başladığı ifade edildi.

Fransız ve Rus kulüpleri tarafından da takip edilen Ejuke için Heerenveen, ara transfer döneminde Çin'den gelen teklifi geri çevirmişti. Fotomaç'ın haberine göre Hollanda ekibinin 1.76 boyundaki futbolcu için en cazip teklifi kabul edeceği bildirildi.

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