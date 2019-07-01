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01 Temmuz 2019 16:34 | Pazartesi

Galatasaray'ın yeni transferi Jimmy Durmaz İstanbul'a geldi

Galatasaray’ın anlaştığı Jimmy Durmaz, Sarı-Kırmızılılara imza atmak için İstanbul’a geldi.

Ayağının tozuyla açıklama yapan Durmaz, "Burada olmaktan çok mutluyum, Galatasaray oynamak için güzel bir kulüp. Fatih Terim ile daha önce de çok çalışmak istemiştim, bu benim için onur olacak." İfadelerini kullandı.

30 yaşındaki Jimmy Durmaz, geçen sezon Toulouse formasıyla ligde 36 maça çıkarken, 4 gol atıp 1 de asist yaptı.

Peki Galatasaray'ın yeni transferi Jimmy Durmaz kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide görev yapıyor? Detaylar haberimizde...

JİMMY DURMAZ KİMDİR?

Aslen Süryani olan Jakup Jimmy Durmaz, 22 Mart 1989'de İsveç'de dünyaya geldi. BK Forward'da başladığı futbol yaşantısında Temmuz 2008'da Allsvenskan ekiplerinden Malmö FF'ye transfer oldu.

MALMÖ FF TAKIMINA TRANSFERİYLE YILDIZI PARLADI

Durmaz, Temmuz 2008'da Allsvenskan ekiplerinden Malmö FF'ye transfer oldu. 14 Temmuz 2008'de Hammarby IF karşısında 44. dakikada Jeffrey Aubynn'in yerine oyuna girerek, ilk resmi maçına çıktı. 3 Kasım 2008'de oynanan rövanş maçında ise ilk golünü atmayı başardı. 13 maçta golle buluşamayan futbolcu, sezon sonunda Malmö ile birlikte İsveç şampiyonluğu yaşadı. Durmaz'ın kendini gösterdiği sezon 2010 sezonu oldu. Sezonun üçüncü haftası ilk kez Malmö ilk 11'inde sahaya çıktı. 27 maçta 2 golle sezonu tamamladı. 2011'de ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Durmaz, ilk UEFA maçına Havnar Bóltfelag karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçına çıktı.

İSVİÇRE MİLLİ TAKIMINDA YER ALDI

2012 yılında da Gençlerbirliği'ne transfer oldu. 20 Ağustos 2012'de Antalyaspor karşısında sahaya ilk 11'de çıkarak, ilk kez Gençlerbirliği forması giydi. 2 milyon Euro'ya Yunanistan ekibi Olympiakos'a transferi yapıldı. Burada geçirdiği 2 yılın ardından da Toulose'a gitti. Jimmy Durmaz, İsviçre Milli Takımı'nın formasını da 48 kez giydi.

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