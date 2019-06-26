Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Ianis Hagi elden kaçıyor
Romanya U21 Milli Takımı ile yeniden parlayan Ianis Hagi için yeni transfer teklifi yapıldı. Galatasaray ile anılan Rumen futbolcunun transferindeki son durumu Hollanda basını açıkladı.
Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Ianis Hagi cephesinde sıcak gelişmeler yaşandı. Hollanda basını Ajax'tan sonra Genk'in Ianis Hagi için yaptığı teklifleri duyurdu.
Voetbal Primeur sitesinin duyurduğu habere göre Genk, Ianis Hagi'nin transferi için yaptığı teklif ile Ajax'ın önüne geçmeyi başardı. Genk'in Hagi transferini gerçekleştirmek üzere 10 milyon euro önerdiği iddia ediliyor.
RUMEN FUTBOLUNDA REKOR MU KIRILACAK?
Ajax, Gheorghe Hagi'nin oğluna gösterdiği transfer ilgisi için yeni bir hamlede bulunmak zorunda kalacak. Eğer, Ianis Hagi'nin 10 milyon avroya Genk'e transferi gerçekleşirse Rumen futbolunda rekor kırılacak. Bir önceki rekor transferi 9,8 milyon avro karşılığında Anderlecht'e imza atan Nicolae Stanciu kaydetmişti.
(Futbol Arena)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Süleyman Hurma: Uygun şartlar oluşursa Mehmet Topal'a teklifte bulunacağız
- Yusuf Erdoğan'ın Galatasaray formalı paylaşımı Fatih Terim'i kızdırdı
- Fenerbahçe Mitrovic ve Türüç için görüşmelerini sürdürüyor
- Khedira'nın Beşiktaş'ın teklifini reddettiği iddia edildi
- Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın satışı sonrası gelecek isimlere imzayı attıracak