23 Temmuz 2023 Pazar 07:12:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2023 Pazar 07:12:00
Galatasaray'ın transfer görüşmesi yaptığı Cedric Bakambu İstanbul'a geldi
Kaynak: AA
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Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı futbolcu Cedric Bakambu, İstanbul'a geldi.
Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 32 yaşındaki forveti kulüp yetkilileri karşıladı.
Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlamayan Cedric Bakambu, "Merhaba Cimbom" demekle yetindi.
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