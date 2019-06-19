19 Haziran 2019 09:48 | Çarşamba
Galatasaray'ın satış listesine koyduğu Ömer Bayram'a Süper Lig'den 4 talip
Galatasaray’ın gözden çıkardığı Ömer Bayram’a Kasımpaşa, Antalyaspor, Yeni Malatyaspor ve Denizlispor talip oldu.
Fatih Terim’in yeni sezonda kadroda düşünmediği isimlerden Ömer Bayram için Süper Lig’den dört kulübün devreye girdiği öğrenildi.
27 yaşındaki sol kanat oyuncusunu Kasımpaşa, Antalyaspor, Malatyaspor ve Denizlispor’un istediği öğrenildi. 2021’e kadar sözleşmesi bulunan Ömer’in kampa katılmak istediği ancak Terim’in buna sıcak bakmadığı belirtildi.
(Star)
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