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18 Temmuz 2023 Salı 20:16:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2023 Salı 20:16:00

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Kaynak: AA

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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi, Litvanya ekibi Zalgiris oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 1. eleme turu rövanşları, Struga-Zalgiris karşılaşmasıyla başladı.

Kuzey Makedonya'nın Struga takımı, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Zalgiris'i konuk etti.

Ev sahibi ekip, Ibraimi'nin penaltıdan attığı golle 76. dakikada öne geçti. Fakat Zalgris, Kendysh'in 78 ve Radic'in (kendi kalesine) 84. dakikadaki golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Zalgiris böylece 2. eleme turunda Galatasaray ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar, ilk maçı 26 Temmuz'da deplasmanda, 2 Ağustos'taki rövanşı ise sahasında oynayacak.

Etiketler : Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Zalgiris
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