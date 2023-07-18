Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 1. eleme turu rövanşları, Struga-Zalgiris karşılaşmasıyla başladı.

Kuzey Makedonya'nın Struga takımı, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Zalgiris'i konuk etti.

Ev sahibi ekip, Ibraimi'nin penaltıdan attığı golle 76. dakikada öne geçti. Fakat Zalgris, Kendysh'in 78 ve Radic'in (kendi kalesine) 84. dakikadaki golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Zalgiris böylece 2. eleme turunda Galatasaray ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar, ilk maçı 26 Temmuz'da deplasmanda, 2 Ağustos'taki rövanşı ise sahasında oynayacak.