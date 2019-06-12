Galatasaray'ın net borcu 1.4 milyar TL olarak açıklandı
Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Mart 2019 itibarıyla borcunun 3 milyar 19 milyon 200 bin lira olduğu açıklandı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki basketbol salonunda gerçekleştirilen haziran ayı olağan divan kurulu toplantısında sunum yapan sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Kaan Kançal, mali raporlar hakkında bilgi verdi.
Sunumunda sarı-kırmızılı kulübün brüt borcunun 3 milyar 19 milyon 200 bin lira olduğunu aktaran Kançal, alacaklarının ise 1 milyar 583 milyon 400 bin lira olduğunu kaydetti.
Kaan Kançal, konsolide borç-alacak farkının ise 1 milyar 435 milyon 800 bin lira olduğunu dile getirdi.
Galatasaray'ın 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira, konsolide borç-alacak farkının ise 1 milyar 265 milyon lira olduğu açıklanmıştı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Galatasaray'dan şok transfer tepkisi: Florya'dan arsa mı alıyoruz
- Galatasaray, Radja Nainggolan'a resmen talip oldu! Görüşmeler başladı
- Fenerbahçe transferde UEFA'nın vereceği kararı bekliyor
- A Milli Takım kaptanı Emre Belözoğlu'na fırça uzatan taraftar özür diledi! Belözoğlu'ndan ilk yorum
- Atletico Madrid, Eljif Elmas için Fenerbahçe ile masaya oturacak