Galatasaray'ın ilk 2'ye girme şansı kalmadı

Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 yenilen Galatasaray'ın matematiksel olarak ilk 2'ye girme şansı kalmadı.

12. dakikada sağ kanattan Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda Adem Büyük'ün kafa vuruşu kaleci Marafona'dan döndü. Alanyasporlu futbolcular topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

14. dakikada sağ kanattan Juanfran, Bakasetas'a topu çıkardı. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Bakasetas'ın kaleye gönderdiği şutu kaleci Okan Kocuk kornere çıkardı.

20. dakikada Galatasaray maçın en net pozisyonunu yakaladı. Orta sahadaki pres sonucunda topla buluşan Ömer Bayram, soldan rakip ceza sahası yayı çizgisine yakın bölgedeki Emre Akbaba'ya gönderdi. Bu futbolcunun bekletmeden kaleye gönderdiği şut az farkla dışarı çıktı.

43. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan kullanılan taç atışında Efecan Karaca çizgiye inerek ceza sahasına yerden ortaladı. Cisse, rakip oyunculardan önce dokunduğu topu filelerle buluşturdu: 1-0

45+3. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Orta sahada Seri'nin sektirdiği topla bulaşan Cisse kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 2-0

45+4. dakikada Galatasaray farkı bire indirdi. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Belhanda pasını daha uygun durumdaki Adem Büyük ile buluşturdu. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 2-1

Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray karşısında sahadan 4-1 galip ayrıldı.

İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.

51. dakikada ceza sahasının sol çaprazından topla buluşan Belhanda'nın çektiği sert şutunu kaleci Marafona kornere çeldi.

60. dakikada sol kanttan Linnes'in ceza sahası çizgisine kadar inerek içeriye gönderdiği topu Adem Büyük, kontrol ederek ceza sahası yayına doğru çıkardı. Ömer Bayram'ın vuruşunda top üst direğin yakınından dışarı çıktı.

74. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Belhanda'nın içeriye gönderdiği topa Adem Büyük kafayla vurdu. Direğe çarparak oyunda kalan topu Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.

89. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında Ceyhun Gülselam'ın ceza sahasına gönderdiği topu Junior Fernandes kontrol ettikten sonra Bakasetas'a gönderdi. Bakasetas sol çaprazdan kaleye gönderdiği top kaleciyi de geçerek ağlarla buluştu: 3-1

90+5. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Sağ kanattan çizgiye kadar inen Juanfran'ın ceza sahasına ortasında iyi yükselen Mustafa Pektemek topu filelere gönderdi: 4-1

Alanyaspor, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti. Bu skorla 52 puanda kalan Galatasaray'ın son 3 hafta öncesinde matematiksel olarak ilk 2'ye girme şansı kalmadı.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bulut: Yakaladığımız pozisyonların çoğunu iyi değerlendirdik

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'ı 4-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, iyi oynamadıklarını ancak yakaladıkları pozisyonları değerlendirerek farklı galibiyet aldıklarını söyledi.

Bulut, maçın ardından yaptığı açıklamada, zor maç olduğunu ancak güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Alınan 4 gollü galibiyetin kimseyi yanıltmaması gerektiğini dile getiren Bulut, "İyi oynamadığımız bir maçtı. Rakibe de yeterince pozisyon verdik. Normalde bu pozisyonları veren takım değiliz. Rakip iyi pas yaptı, dikine oynamaya çalıştı. Sadece karşılık vermeye çalıştık. Topun peşinden fazla koştuk ama en önemlisi yakaladığımız pozisyonların çoğunu iyi değerlendirdik. Nitekim maçın sonucu da 4-1 oldu." dedi.

TFF'nin Süper Lig kulüpleri ile aldığı yabancı futbolcu sınırlamasıyla ilgili soru üzerine Bulut, yabancı sayısının serbest olması gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Bulut, yabancı sayısının altyapıdan futbolcu çıkartmak ve geliştirmek ile alakalı olmadığını düşündüğünü vurgulayarak, "Altyapının sorunu ülkemizin genel sorunu, yetiştirme tarzı. Onu biraz daha değiştirirsek, oraya biraz daha emek harcarsak altyapıdan da futbolcu çıkar ama bunun yabancı sayısıyla alakası yok." ifadesini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Terim: Pozisyon bulduk atamadık

Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup olan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, son zamanların en iyi futbolunu oynamalarına karşın buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Terim, maçın ardından yaptığı açıklamada, son zamanların en iyi futbolunu sahaya yansıttıklarını dile getirdi.

Bu skoru hak etmediklerini dile getiren Fatih Terim, şöyle konuştu:

"Pozisyon bulduk, atamadık. Taçtan 43'üncü dakikada 1-0 geriye düştük. Bu nasıl olur derken, 2-0 geriye düştük. 1-0'dan sonra Adem 1 metreden golü atamadı ve o top döndü bize gol oldu. Futbolun dengesi vardır, adaleti yok. Sonuç itibarıyla 2-1 ile ilk yarıyı bitirdik. İkinci yarı neredeyse rakibin 18-20 metresi içinde oynadık. Ama maalesef arkadaşlarımızla topu buluşturamadık, uzlaştıramadık. Dakika 89-90'da 3'üncüyü yedik, zaten koptu oyun." dedi.

"O gün hem oynayıp, hem kazanıyorduk. Bugün oynayıp kazanamıyoruz"

Bir gazetecinin, "Salgın öncesi form tutmuş bir takım varken, salgın sonrası 5 maçtır puan kaybeden Galatasaray, salgın olmasaydı şampiyon olur muydu?" sorusuna Terim, "O gün hem oynayıp, hem kazanıyorduk. Bugün oynayıp kazanamıyoruz. O günkü kadroyla bugünkü kadro arasında farklar var ama oyunda bir değişiklik yok. Bu sevindirici ama mağlup olmak ise üzücü. Dışarıdan biri gelse baksa, 'maçın sonucu bu' deseniz, herhalde 'olur mu öyle şey' der. Bu kadar iyi oyun, bu kadar oyun kontrolü, bu kadar topla buluşma. Sonuç itibarıyla pandemi keşke yaşamasaydık ama pandemi öncesi Galatasaray, hiç kaybetmeden maçların sonucunu buluyordu." cevabını verdi.

"Yasaklarla, kısıtlamalarla hiçbir kurum kalkınamaz"

Fatih Terim, TFF'nin Süper Lig kulüpleri ile aldığı yabancı futbolcu sınırlamasıyla ilgili soru üzerine, bunun algısının aylar öncesinden yapıldığını iddia etti.

Terim, "8 yabancı oynayacak, 3 Türk olacak" diye bir şeylerin o zamandan beri dolaştığını savunarak, "Nihat Bey de 'Düşüreceğiz' dedi zaten. Ama demek ki Futbol Federasyonunun eğitim ve gelişim departmanı da aynı fikirdeymiş ki veya bütün yönetim ve Kulüpler Birliği ne yaptı bilmiyorum. Uyacağız ama bana kalırsa benim şahsi fikrim yasaklarla, kısıtlamalarla hiçbir kurum kalkınamaz. Değil futbol, Futbol Federasyonu, hiçbir meslek de kalkınamaz." diye konuştu.

"Bizim problemimiz yetiştirmede"

Futbolcunun Türk'ü yabancısı olmadığını, Türk futbolcusunun böyle daha çok yetişeceğine inanmadığını belirten Fatih Terim, Avrupa'da en çok Türk oyuncusunun bu yıllarda oynadığını ifade etti.

Türk oyuncuların bugün Avrupa'nın en iyi takımlarında oynadığının altını çizen Terim, şöyle devam etti:

"Herhalde gelişimi böyle uygun gördüler ama öğrendiklerim, tecrübem ve hayat, bana kısıtlamalarla gelişemeyeceğini söylüyor. Bizim problemimiz yetiştirmede. Lafa gelince herkes altyapı altyapı ama bizim problemimiz yetiştirmede. Oyuncu ayırt edebilir misiniz? Türk oyuncu, yabancı oyuncu diye. Oyuncu oyuncudur. Yani gerekçesi nedir bilmiyorum. Halbuki öbür sistemde koyulacak tek şey tekrar teşviklerdi. Teşvik koymuştuk Türk oynatana. Müthiş bir yarış vardı, yabancı yerli oyuncular arasında. Burada hiç kimse Türk oyuncu ya da yabancı oyuncu kısıtlamasından dolayı yedek oturup, boşu boşuna para almak istemedi. Herkes Avrupa'ya gitmeye başladı. Dünyanın hiçbir tarafında bunlardan dolayı milli takımlar zarar görmez, görmemiştir, görmeyecektir. Örnekse, son dünya şampiyonlarına bakın. Fransa, Brezilya, Almanya, bir ay önce İspanya. Avrupa şampiyonlarına bakın. Fransa, İngiltere, İspanya, Almanya. Hepsinde yabancı oyuncu serbest."

Süper Lig, yabancı oyuncu sınırlaması kararına saygı duyacaklarını dile getirerek, "Sonuçta federasyonumuzdur. Ne derse onu yapacağız. İnşallah hiçbirimiz 3-0 hükmen mağlup tuzağına düşmeyiz. Arkadaşlarımızın çoğu 4+2, 6+2'de bu işi maalesef unutanlar veya hata yapanlar oldu. Hükmen yenilenler... Yine ona döneceğiz yavaş yavaş." şeklinde konuştu.