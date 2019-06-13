13 Haziran 2019 11:29 | Perşembe
Galatasaray'ın idari ibrasızlık duruşması ertelendi
İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Galatasaray'daki idari ibrasızlık kararıyla ilgili bugün yapılması gereken duruşma ertelendi.
İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Galatasaray'daki idari ibrasızlık kararıyla ilgili bugün yapılması gereken duruşma ertelendi. (TRT Spor)
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