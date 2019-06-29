Galatasaray'ın gözden çıkardığı Mariano'ya Rennes ve Strasbourg talip oldu

TM Dijital Haber Merkezi

Linnes’le 2021 yılına kadar sözleşme uzattıktan sonra boşta olan Şener Özbayraklı ile anlaşmaya varan Galatasaray Brezilyalı sağ bek Mariano’yu gözden çıkardı. Geçtiğimiz sezon 39 maçta 5 asist yapan tecrübeli futbolcunun şu anda piyasasının bulunmasının yanı sıra oyuncunun kontratının önümüzdeki sene sona erecek olması Fatih Terim’i harekete geçirirken, yönetime sunulan raporda ‘Teklif gelirse satılabilir’ ibaresinin bulunması Mariano’nun menajerini de yeni kulüp arayışlarına itti.

MARİANO'YA RENNES VE STRASBORG TALİP OLDU

Galatasaray’ın satış listesine koyduğu Mariano’ya Fransa’dan iki talip çıktı. Menajer Marcelo Robalinho’nun sarı kırmızılı kulübe ilettiği tekliflerin birini Rennes yaparken, diğerinin ise Strasbourg olduğu öğrenildi. Bonservisi için 2,5 milyon Euro isteyen Cimbom’un iki Fransız temsilcisiyle masaya oturmaya hazır olduğu belirtilirken, Mariano’nun tecrübesinin yanı sıra 33 yaşındaki sağ bekin daha önce Lig 1’de Bordeaux forması giymesi Rennes ve Strasbourg’u bir hayli iştahlandırıyor.