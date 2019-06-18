Galatasaray, Bruma için girişimlerini sürdürüyor

  • Bist 100
    93.587
  • Dolar
    5,8351
  • Euro
    6,5341
  • Altın
    252,5007
İstanbul
22 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Şehit olan Mısır Cumhurbaşkanı Mursi için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı Şehit olan Mısır Cumhurbaşkanı Mursi için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı
Quaresma'dan Fikret Orman'a jet yanıt Quaresma'dan Fikret Orman'a jet yanıt
Eskişehir’in merkez Yeşiltepe Mahallesi’nde binlerce böcek mahalleyi istila etti Eskişehir’in merkez Yeşiltepe Mahallesi’nde binlerce böcek mahalleyi istila etti
Hindistan'da 100’den fazla çocuk beyin iltihabından hayatını kaybetti Hindistan'da 100’den fazla çocuk beyin iltihabından hayatını kaybetti
FETÖ’nün kadın yapılanma sorumlusu Fidan Yılmaz’a 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi FETÖ’nün kadın yapılanma sorumlusu Fidan Yılmaz’a 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi
Mısır 'Mursi'ye yönelik tıbbi ihmal' suçlamasını reddetti Mısır 'Mursi'ye yönelik tıbbi ihmal' suçlamasını reddetti
Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı İzetbegoviç: Mursi, Mısır halkının özgürlüğü için verdiği mücadelede hayatını kaybetti Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı İzetbegoviç: Mursi, Mısır halkının özgürlüğü için verdiği mücadelede hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü: Şu anda 14 tane teknik direktör var, değerlendiriyoruz MKE Ankaragücü: Şu anda 14 tane teknik direktör var, değerlendiriyoruz
21 Haziran 2019 yaz gündönümü hakkında tüm bilmeniz gerekenler 21 Haziran 2019 yaz gündönümü hakkında tüm bilmeniz gerekenler
Anadolu Efes, şampiyonluğa bir adım uzakta Anadolu Efes, şampiyonluğa bir adım uzakta
Göztepe'den stat açıklaması: Bir sene daha Bornova Stadı'nda oynayacağız Göztepe'den stat açıklaması: Bir sene daha Bornova Stadı'nda oynayacağız
20 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? A101 aktüel ürünler listesi sizlerle! 20 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? A101 aktüel ürünler listesi sizlerle!
Son dakika... Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör hedefleri imha edildi Son dakika... Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör hedefleri imha edildi
Yedi asırlık caminin izlerine 15 yıllık çalışmayla ulaşıldı Yedi asırlık caminin izlerine 15 yıllık çalışmayla ulaşıldı
Serenay Sarıkaya Kerem Bürsin ile ayrılığının ardından 1 aydır bulunduğu Amerika'dan döndü Serenay Sarıkaya Kerem Bürsin ile ayrılığının ardından 1 aydır bulunduğu Amerika'dan döndü
Ulubey Kanyonu "ters ev" ile ziyaretçi çekecek Ulubey Kanyonu "ters ev" ile ziyaretçi çekecek
Yasemin Şefkatli-İdo Tatlıses çiftinden evlilik sinyali! Yasemin Şefkatli-İdo Tatlıses çiftinden evlilik sinyali!
Tarihi Sur'da konuklar butik otellerde ağırlanacak Tarihi Sur'da konuklar butik otellerde ağırlanacak
Mendil şarkısına poşetten elbise Mendil şarkısına poşetten elbise
Yeşilçam’ın Gardrop Fuat’ının az bilinen yönü Yeşilçam’ın Gardrop Fuat’ının az bilinen yönü
Azez'de ÖSO aracına bombalı saldırı düzenlenmesi sonucu 1 kişi yaralandı Azez'de ÖSO aracına bombalı saldırı düzenlenmesi sonucu 1 kişi yaralandı
Yeni filme yeni imaj Yeni filme yeni imaj
Halkbank ev kredisi oranları ne kadar? Enflasyona Endeksli Konut Kredisi nedir, oranları ne? Halkbank ev kredisi oranları ne kadar? Enflasyona Endeksli Konut Kredisi nedir, oranları ne?
Aile programı sunacak Aile programı sunacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Haziran 2019 12:27 | Salı

Galatasaray, Bruma için girişimlerini sürdürüyor

Galatasaray'ın önceliği Onyekuru ama B planı olarak görülen Bruma için yapılan girişimler daha olumlu gidiyor. Sarı-krmızılıların 500 bin euroluk bonus alacağı elini güçlendiriyor.

Galatasaray'da yönetim transfer için hummalı bir çalışma içinde. Yıldız yağmurunu hedefleyen sarı-kırmızılılar, öncelikle bonservissiz şekilde anlaştığı oyunculara imzayı attıracak. Yönetim Mbaye Diagne'nin satışının ardından da hedefteki yıldızları Florya'ya getirmeyi amaçlıyor. 

Kanat konusunda geçen sezonun yıldızlarından Henry Onyekuru birinci öncelik ve Everton Kulübü ile temaslar devam ediyor. Ancak B planı olarak görülen takımın eski futbolcusu Armindo Bruma konusunda girişimler daha olumlu gidiyor.

Portekizli futbolcu satılırken yapılan anlaşmanın bonus maddelerinde göre yeni sezon öncesi de Galatasaray'ın 500 bin avro alacağı bulunuyor. Bu da Galatasaray'ın 1,5 milyon avroluk kiralama bedeliyle işi bitirmesi anlamına geliyor.

Çabuk netleşsin

Leipzig Kulübü kiralık anlaşmasına oldukça sıcak bakarken, daha önce "Ben gelmeye hazırım" diye mesaj yollayan 24 yaşındaki futbolcu da bir an önce konunun netleşmesini istiyor. 

Teknik direktör Fatih Terim ile kampın başından itibaren beraber olmak istediğini sarı-kırmızılı yetkililere bildiren Bruma, ayrıca Onyekuru'ya da idareciler aracılığıyla göndermede bulundu. Daha önce Onyekuru yaptığı açıklamada "Hem Rodrigues'ten hem de Bruma'dan daha hızlıyım" ifadesini kullanmıştı. Bruma da buna karşılık "Ben daha hızlıyım" karşılığını verdi. Onyekuru geçen sezon 16 gol, dört asist yaparken Bruma Galatasaray'daki son sezonu olan 2016-17'de 11 gol, 9 asistlik performans sergilemişti.  (Türkiye)

Yıldırım'ın danışmanı: Küçükkaya beni aramadı, ben onu aradım
Darbeci Sisi'den skandal karar! Mısır, TRT Arapça'yı engelledi
600 bin TL ödülle aranıyordu... O terörist öldürüldü!
Türkiye'nin en büyük projesinde geri sayım başladı!
Orman, ''Parasını verin gönderin'' demişti, Quaresma'dan jet yanıt
Yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak? Askerler ne zaman terhis olacak?
Son dakika.... Bakan Selçuk müjdeyi verdi: 55 ilac daha geri ödeme listesine alındı
Emekliye Temmuz zammı hesaplandı! Emekli Temmuz ayı zammı ne kadar olacak?
Ameliyat 12 saat sürdü... Yeni yüzüyle ilk gün...
Yıldız futbolcudan Galatasaray'a net mesaj: Gelmeye hazırım
"Mursi ölmedi yavaş yavaş öldürüldü"
"Dımbıllan dayı" gökyüzünde konser verdi: Allah Başkan Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin
Son dakika... Sayıştay'dan İmamoğlu'na yalanlama!
Transferde sıcak gelişme! Fotoğraf basına sızdı
Köprülerden kaçak geçişten ceza kesilenlere müjdeli haber
Mısır'dan skandal karar! O talep reddedildi
11 tane vadetti, 1 tane yaptı... O da ücretli
Süper Lig devine 750 bin Euro'ya bombacı
İmamoğlu ile Küçükkaya yayından önce otelde görüşmüş
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! O illerde yaşayanlar dikkat!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ