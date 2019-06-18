Galatasaray, Bruma için girişimlerini sürdürüyor

Galatasaray'da yönetim transfer için hummalı bir çalışma içinde. Yıldız yağmurunu hedefleyen sarı-kırmızılılar, öncelikle bonservissiz şekilde anlaştığı oyunculara imzayı attıracak. Yönetim Mbaye Diagne'nin satışının ardından da hedefteki yıldızları Florya'ya getirmeyi amaçlıyor.

Kanat konusunda geçen sezonun yıldızlarından Henry Onyekuru birinci öncelik ve Everton Kulübü ile temaslar devam ediyor. Ancak B planı olarak görülen takımın eski futbolcusu Armindo Bruma konusunda girişimler daha olumlu gidiyor.

Portekizli futbolcu satılırken yapılan anlaşmanın bonus maddelerinde göre yeni sezon öncesi de Galatasaray'ın 500 bin avro alacağı bulunuyor. Bu da Galatasaray'ın 1,5 milyon avroluk kiralama bedeliyle işi bitirmesi anlamına geliyor.

Çabuk netleşsin

Leipzig Kulübü kiralık anlaşmasına oldukça sıcak bakarken, daha önce "Ben gelmeye hazırım" diye mesaj yollayan 24 yaşındaki futbolcu da bir an önce konunun netleşmesini istiyor.

Teknik direktör Fatih Terim ile kampın başından itibaren beraber olmak istediğini sarı-kırmızılı yetkililere bildiren Bruma, ayrıca Onyekuru'ya da idareciler aracılığıyla göndermede bulundu. Daha önce Onyekuru yaptığı açıklamada "Hem Rodrigues'ten hem de Bruma'dan daha hızlıyım" ifadesini kullanmıştı. Bruma da buna karşılık "Ben daha hızlıyım" karşılığını verdi. Onyekuru geçen sezon 16 gol, dört asist yaparken Bruma Galatasaray'daki son sezonu olan 2016-17'de 11 gol, 9 asistlik performans sergilemişti. (Türkiye)