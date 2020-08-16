Galatasaray'dan sevindiren haber... Testler negatif çıktı

Galatasaray camiasına sevindirici haber geldi. Koronavirüs testi pozitif çıkan 2 futbolcunun son testinin negatif geldiği paylaşıldı.



Galatasaray, daha önce koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan iki futbolcusunun yeni sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı.



Klinik şikayeti bulunmadığı belirtilen futbolcuların izolasyon sürecinin devam edeceği aktarıldı.