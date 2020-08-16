Galatasaray'dan sevindiren haber... Testler negatif çıktı
Kaynak: Aksam
Alatasaray, daha önce testleri pozitif çıkan 2 futbolcusunun son testinin negatif çıktığını duyurdu.
Galatasaray camiasına sevindirici haber geldi. Koronavirüs testi pozitif çıkan 2 futbolcunun son testinin negatif geldiği paylaşıldı.
Galatasaray, daha önce koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan iki futbolcusunun yeni sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı.
Klinik şikayeti bulunmadığı belirtilen futbolcuların izolasyon sürecinin devam edeceği aktarıldı.
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