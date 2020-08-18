18 Ağustos 2020 Salı 13:02:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2020 Salı 13:02:00
Galatasaray'dan sevindiren haber... Koronavirüs testleri negatif çıktı
Kaynak: AA
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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Kovid-19 testi yapıldı. Yapılan testlerde pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, futbolcular, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara dün yapılan testlerin sonuçlandığı ve tüm testlerin negatif çıktığı belirtildi.
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