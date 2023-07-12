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12 Temmuz 2023 Çarşamba 15:32:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 15:32:00

Galatasaray'dan rekor sponsorluk sözleşmeleri

Kaynak: AA

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Galatasaray Kulübünün imzaladığı yeni sponsorluk sözleşmeleri 25 milyon doları geçti.

Kulübün Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Global Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenen temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısında mali konularla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Başkan Dursun Özbek'in katılmadığı toplantıda sunum yapan ikinci başkan Metin Öztürk, kulüple ilgili gelişmelerden dolayı keyifli olduklarını aktardı.

Sponsorluk ve tribün gelirlerinden rekor gelir elde ettiklerini dile getiren Öztürk, "Şampiyonlukla ivme kazanan sponsorlukların 5 yıllık imzası, ek getirileri hariç Türkiye Bankalar Birliğine olan tüm borcumuzu kapatacak seviyede. Stat isim sponsorluğu 7,5 milyon avro, forma sponsorluğu 7,5 milyon dolar, yurt dışı maçları forma sponsorluğumuz 5 milyon dolar. Bunlar beşer yıllık anlaşmalar. Bunları yuvarladığımızda 5 yıl için 100 milyon avro ediyor. Bu sezon iyi bir pazarlama stratejisi ile 1 milyar liraya yakın loca ve kombine satışı geliri elde edildi. Bundan sonraki yönetimler üstüne koyarak gidecek." diye konuştu.

LEVENT YAZ: "HEDEFİMİZ 45-50 MİLYON DOLAR SEVİYESİNDE SPONSORLUK"

Kulüp muhasip yönetim kurulu üyesi Levent Yaz, hedeflerinin bu sezon için 50 milyon dolar sponsorluk geliri elde etmek olduğunu söyledi.

Yılın ilk 5 ayına ait kulüp bütçe gerçekleşme sunumu yapan Yaz, "Geçen dönem sponsorluk konusunda hayal ettiğimiz, kulübümüzün hak ettiği ve düşündüğümüz gelir havuzu oluşamadı. Bunun ana sebebi ise bir önceki kötü sezondu. Geçen sezon şampiyon olmamızın etkisiyle iyi sponsorluk anlaşmalarına imza attık, 5 büyük kontrat imzaladık. Bunların toplamı 26 milyon dolar civarındadır. Hedefimiz 45-50 milyon dolar seviyesine getirmek. Bu konuda yaptığımız bazı sponsorluk görüşmeleri devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Futbolun yanı sıra amatör branşlarda da sponsorluk gelirlerinin yükseldiğini kaydeden Yaz, "Sponsorluk ve iş birlikleri alanında büyük bir çıkış yakaladık. Bunu devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Levent Yaz, tribün gelirlerinde "zıplama" yaşadıklarını anlatarak, "Bu sezon loca, VIP, kombine ve maç günü bilet satışlarından hedefimiz 1 milyar liranın üzerinde. Bu geçen sezon 400 milyon lira civarındaydı. Tribünlerde bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ederiz." şeklinde görüş belirtti.

Mağazacılık faaliyetlerinden de 1 milyar lira ciro, 340 milyon lira da kar beklediklerini vurgulayan Yaz, "Bu sezon sonunda mağazacılık şirketimizin 2,2-2,4 milyar lira değerine gelmesini öngörüyoruz. Bu, göreve geldiğimizde 270-300 milyon civarındaydı." değerlendirmesinde bulundu.

Kulübün Mecidiyeköy, Kemerburgaz ve Florya projeleriyle ilgili bilgilendirme yapan Yaz, Mecidiyeköy projesinden elde edilen gelirle Florya arsası için çekilen kredinin yarısını kapatabilecek duruma geldiklerini söyledi.

Levent Yaz, ilk 5 aylık dönemde genel kuruldan onay aldıkları bütçenin içinde kaldıklarını ve iyi sonuçlar elde ettiklerini sözlerine ekledi.

Etiketler : SPONSORLUK GALATASARAY GELİR
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