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Galatasaray'dan orta sahaya 19'luk yıldız! Ismaila Coulibaly transferini bitmek üzere
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23 Ağustos 2020 Pazar 12:51:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2020 Pazar 12:51:00

Galatasaray'dan orta sahaya 19'luk yıldız! Ismaila Coulibaly transferini bitmek üzere

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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, rotayı İskandinav ülkelerinden Norveç'e çevirdi. Sarı-Kırmızılılar, Norveç'in Sarpsborg ekibinde forma giyen 19 yaşındaki Ismaila Coulibaly transferinde sona doğru yaklaştı.

Yeni sezon öncesi orta alan bölgesine birden fazla takviye yapması beklenen Galatasaray'da sürpriz bir isim çıktı. Norveç 1. Lig ekibi Sarpsborg 08 takımında forma giyen İsmaila Cheick Coulibaly'nin transferinde sona yaklaşıldı.

KISA SÜRE İÇİNDE İSTANBUL’A GELEBİLİR

Transferinde aşama kaydedilen oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelebileceği ifade edildi.

19 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu, hücuma yönelik oynamayı daha çok seviyor. 1.83 boyundaki Coulibaly, Mali'nin U20 takımında da forma giyiyor. Futbola ülkesindeki Duguwolofila ekibinde başlayan Coulibaly, Ocak 2019'da Sarpsborg'a transfer edildi ve lacivert-beyazlılarda 26 maçta forma giydi.

NDIAYE'YE BENZİYOR

Haziran ayında start alan Norveç 1. Ligi'nde bu sezon 14 maçın 12'sinde forma giyen genç futbolcu, 4 gol atarken, 1 de asist yaptı. 786 dakika sahada kalan Coulibaly 3 sarı kart gördü.

KUVVETLİ FİZİĞİ, SÜRATİ VE TOP TEKNİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Yaşına göre oldukça kuvvetli bir fizik yapısına sahip olan Coulibaly sürati ve top tekniğiyle de dikkat çekiyor. Stil olarak Badou Ndiaye'ye benzetilen ve orta sahadan topu rakip kaleye taşıma görevini üstlenen Coulibaly için cüzi bir bonservis ödeneceği öğrenildi. Genç isim bu sezon Süper Lig'in en sürpriz transferi olabilir.

(Sabah)

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