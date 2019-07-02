02 Temmuz 2019 09:23 | Salı
Galatasaray'dan Mariano kararı
CİM-BOM, Fluminense’nin ardından Bordeaux ve Strasbourg’un talip olduğu Mariano için son kararını verdi.
Sarı-Kırmızılı yönetim, Fluminense’nin 2.2, Fransız ekiplerinin 3 milyon euro önerdiği Brezilyalı sağ bek için, “4 milyon euroyu getiren Mariano’yu alır. Bundan daha düşük bir rakama kesinlikle bırakmayız” açıklamasında bulundu.
(Star)
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