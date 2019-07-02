Galatasaray'dan Mariano kararı

Sarı-Kırmızılı yönetim, Fluminense’nin 2.2, Fransız ekiplerinin 3 milyon euro önerdiği Brezilyalı sağ bek için, “4 milyon euroyu getiren Mariano’yu alır. Bundan daha düşük bir rakama kesinlikle bırakmayız” açıklamasında bulundu.

(Star)