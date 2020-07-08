Galatasaray'dan Fatih Terim'e 46. yıl sürprizi

Sarı-kırmızılı kulüp, Fatih Terim'in 1974 yılında Galatasaray'a transfer olması dolayısıyla bir video yayımladı.

Terim'in, Galatasaray'a attığı imza ile başlayan videoda, tecrübeli teknik adamın futbolcu ve antrenörken sarı-kırmızılı ekiple kaldırdığı kupaların görüntülerine yer verildi.