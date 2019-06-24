Galatasaray'dan Çağlar Söyüncü için Leicester City'ye ikinci teklif

Galatasaray'da yeni sezon öncesi teknik direktör Fatih Terim, kadroda yerli bir stoper olmasını istiyor. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile de adı geçen Çağlar Söyüncü için ikinci kez hamle yapma kararı aldı.

Fatih Terim, Ahmet Çalık'ı kadroda düşünmemesi, Semih Kaya ile de yolların ayrılmasının ardından bonservisi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de olan Çağlar Söyüncü'nün mutlaka kiralanması gerektiğine karar verdi.

Sarı-kırmızılı takımda gerçekleşen transfer toplantısının ardından Fatih Terim, Çağlar Söyüncü kararını yönetime bildirdi. Fatih Terim'in çok istediği Çağlar Söyüncü için Leicester City'ye ikinci kez kiralama teklifi yapılacak.

Galatasaraylı yöneticiler, Çağlar Söyüncü için yapacağı teklifin ardından olumlu yanıt alınması halinde, 23 yaşındaki futbolcu ile kiralık sözleşmesi imzalayacak.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması nedeniyle, bu transfer için yapacağı görüşmelerde ısrarcı olacak.

(Sporx)