Galatasaray'dan 15 milyon euroluk ödeme

G.SARAY, UEFA’ya teslim etmesi gereken borçsuzluk kağıdı şartını yerine getirdi. Sarı-Kırmızılı Yönetim, şampiyonluk primleri dahil futbolcularına son 2 haftada 15 milyon euroluk ödeme yaptı. G.Saray’da yabancı oyuncuların alacakları sıfırlanırken, yerli futbolculara da kampa gitmeden kalan prim, taksitlerinin yatırılacağı belirtildi. Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi katılım parası olarak 15,2 milyon euro kazanacak. Başakşehir’in gruplara kalamaması halinde yayın gelirini de tek başına alacak olan CimBom’un, geçen yıl yayın gelirinden 16 milyon euro kasasına girdi.

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