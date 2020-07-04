Galatasaray'da Onyekuru depremi

AS Monaco, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'yu sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle takıma geri çağırdı.



Bunun üzerine harekete geçen sarı kırmızılı takım, Onyekuru’nun sezonun geri kalanında forma giymesi için Monaco ile görüşmeleri başlattı. Ancak görüşmeler istenildiği gibi gitmedi ve Onyekuru, idmanlara çıkmamaya başladı.

5 MAÇTA FORMA GİYEMEYECEK

Yeni gelişme, Galatasaray taraftarını daha da endişelendirdi. Buna göre Henry Onyekuru'nun sarı kırmızılı takımdan ayrılığı kesinleşti.

Monaco’nun teknik direktörü Roberto Moreno'nun talebi üzerine kulüp geri adım atmayarak, futbolcuyu geri çağırdı. Onyekuru’nun kalan 5 maçta forma giyemeyeceği, İstanbul’dan da kısa süre içerisinde ayrılacağı belirtildi.

ABDURRAHİM ALBAYRAK “KARDEŞ KULÜP” DEMİŞTİ

Öte yandan Radamel Falcao transferinde işleri neredeyse çıkmaza sokan Monaco kulübü ile ilgili Galatasaray Futbol Kulübü 2’nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, “Kardeş olduk.” açıklamasını yapmıştı.

Albayrak, “Monaco ikinci Başkanı Petrov ile inanılmaz iyi şeyler konuştuk. Kendisiyle inanılmaz güzel resimlerimiz var, kendisiyle sarılmış resimlerimiz var. Monaco ile kardeş kulüp olduk. Başkanları da gelecek ve Mustafa Cengiz ile dostluk yemeği yiyeceğiz. Bundan sonra ilk olarak transferde Monaco ile görüşeceğiz. Monaco ile ilişkilerimiz çok iyi, herkes rahat olsun. Taraftarın içi yüzde 99 rahat olsun.” demişti.