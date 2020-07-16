16 Temmuz 2020 Perşembe 19:24:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2020 Perşembe 19:24:00
Galatasaray'da koronavirüs testleri negatif çıktı
Kaynak: AA
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Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbol takımına yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada; futbolcular, teknik heyet, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara uygulanan testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 33. haftasında cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek.
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