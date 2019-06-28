28 Haziran 2019 11:56 | Cuma
Galatasaray'da 3 isim sağlık kontrolünden geçti
Galatasaray'da Ryan Babel, Şener Özbayraklı ve Adem Büyük sağlık kontrolünden geçti
Transfer çalışmalarına hız veren son şampiyon Galatasaray'da bugün Ryan Babel, daha önce ise Şener Özbayraklı ve Adem Büyük sağlık kontrolünden geçti.
Sarı kırmızılı ekibin prensip anlaşması sağladığı 3 ismin de sağlık durumlarında sorun çıkmaması halinde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. (DHA)
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