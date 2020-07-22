Galatasaray'da ayrılık! Takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Mariano, sarı-kırmızılı takımda son antrenmanına çıktı ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan sağ bek oyuncusu Mariano, sarı-kırmızılı ekiple son antrenmanına çıktı ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray'daki son antrenmanına çıkan Brezilyalı futbolcumuz Mariano, idman sonrasında takım arkadaşları ve teknik heyetimizle vedalaştı. Emeklerin için teşekkürler. Yolun açık olsun Mariano!" ifadeleri kullanıldı.
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da, ayrılıklar da gerçekleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılarda ilk olarak Japon yıldız Nagatomo takımdan ayrılırken daha sonra Henry Onyekuru kulübü tarafından çağrılmıştı. Galatasaray'da Selçuk İnan futbolu bırakırken son olarak Mariano da takımla son antrenmanına çıkmasının ardından 'parçalı' formaya veda etti.
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