26 Temmuz 2020 Pazar 14:59:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2020 Pazar 15:00:00
Galatasaray'a transferini açıkladı!
Antalya'da oynanan TFF 3. Lig 1. Grup play-off final maçında 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 yenen Anagold 24Erzincanspor, TFF 2. Lig'e yükseldi.
Maç sonunda konuşan Kerem Aktürkoğlu, "Şimdi gerçekten hayallerimin peşinden koşacağım, Allah yardımcım olsun diyeyim. Bir aksilik çıkmadığı sürece Galatasaray'dayım." ifadelerini kullandı.
Bu sezon Erzincanspor formasıyla 34 maça çıkan 21 yaşındaki hücum oyuncusu 20 gol attı.