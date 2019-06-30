Galatasaray'a sürpriz golcü: Moise Kean

  • Bist 100
    96.485
  • Dolar
    5,7935
  • Euro
    6,5946
  • Altın
    262,5594
İstanbul
23 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hayvanlar için gönderilen ekmeği satan veterinere uzaklaştırma Hayvanlar için gönderilen ekmeği satan veterinere uzaklaştırma
Emre Balcı, Ulaş Zengin'in transferini duyurdu: Kardeşimin Galatasaray'a transferini kutluyoruz Emre Balcı, Ulaş Zengin'in transferini duyurdu: Kardeşimin Galatasaray'a transferini kutluyoruz
Bülent Ersoy'dan Eylül Metin'e Hepatit B davası Bülent Ersoy'dan Eylül Metin'e Hepatit B davası
ATA AÖF 3 ders sınavı ne zaman? ATA AÖF 3 ders sınavı tarihi açıklandı! ATA AÖF 3 ders sınavı ne zaman? ATA AÖF 3 ders sınavı tarihi açıklandı!
Dikkat! İmar barışı ödemelerinde son gün bugün! Dikkat! İmar barışı ödemelerinde son gün bugün!
Başkan Erdoğan'dan Yarbay Çomora'ya övgü Başkan Erdoğan'dan Yarbay Çomora'ya övgü
Terör devleti İsrail, Kudüs'te 15 Filistinliyi yaraladı Terör devleti İsrail, Kudüs'te 15 Filistinliyi yaraladı
İstanbul Emniyeti'nden 'taciz iddiaları'na yalanlama İstanbul Emniyeti'nden 'taciz iddiaları'na yalanlama
PAOK, Miroslav Stoch'u kadrosuna kattığını açıkladı PAOK, Miroslav Stoch'u kadrosuna kattığını açıkladı
Başkan Erdoğan'dan Yarbay Çomora'ya övgü Başkan Erdoğan'dan Yarbay Çomora'ya övgü
Trabzonspor, Borussia Dortmund'dan Hüseyin Bulut ile ilgileniyor Trabzonspor, Borussia Dortmund'dan Hüseyin Bulut ile ilgileniyor
Arda Ayten kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru Arda Ayten kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru
Başkan Erdoğan: PKK neyse DHKP-C neyse FETÖ de odur Başkan Erdoğan: PKK neyse DHKP-C neyse FETÖ de odur
ATA AÖF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF bütünleme sınavı sonuç sorgulama ATA AÖF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF bütünleme sınavı sonuç sorgulama
Derby County, son olarak Fenerbahçe’yi çalıştıran Phillip Cocu'yu gündemine aldı Derby County, son olarak Fenerbahçe’yi çalıştıran Phillip Cocu'yu gündemine aldı
Mersin yılanlarının çiftleşme dansı Mersin yılanlarının çiftleşme dansı
İnsan hayatını kurtarmak da suç olmuş! Göçmenleri kurtaran gemi kaptanı Carola Rackete tutuklandı! İnsan hayatını kurtarmak da suç olmuş! Göçmenleri kurtaran gemi kaptanı Carola Rackete tutuklandı!
Mersin yılanlarının çiftleşme dansı Mersin yılanlarının çiftleşme dansı
Kim Kardashian'a Japonlardan uyarı mektubu Kim Kardashian'a Japonlardan uyarı mektubu
İlk hacı kafilesi cuma günü kutsal topraklara uğurlanacak İlk hacı kafilesi cuma günü kutsal topraklara uğurlanacak
Yunus Akgün, Fatih Terim onay verirse Lazio'ya transfer olacak Yunus Akgün, Fatih Terim onay verirse Lazio'ya transfer olacak
Beyaz eşyada ÖTV indirimi ne zaman sona eriyor? ÖTV indirimi uzayacak mı 2019 Beyaz eşyada ÖTV indirimi ne zaman sona eriyor? ÖTV indirimi uzayacak mı 2019
Dubai Şeyhi’nin 6. eşi kaçtı Dubai Şeyhi’nin 6. eşi kaçtı
Trabzonspor, Rodallega'nın yerine 3 aday belirledi Trabzonspor, Rodallega'nın yerine 3 aday belirledi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Haziran 2019 10:35 | Pazar

Galatasaray'a sürpriz golcü: Moise Kean

Vedat Muriç ve Chicharito için girişimlerini sürdüren Galatasaray’ın gündemine bir isim daha girdi: Moise Kean.

Diagne'nin Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'a satışı için gün sayan, Mitroglou'yu da göndermeye çalışan Galatasaray, tamamen golcü transferine kilitlendi. Listesindeki Chicharito ve Vedat Muriç ile temas halindeki Aslan'ın gündemine sürpriz bir isim daha girdi: Moise Kean.

Sarı-kırmızılılar, Juventus'ta forma giyen ve geçen sezonunun ikinci yarısında attığı gollerle Seria A'da çıkış yakalayan 19 yaşındaki golcüyü gözüne kestirdi.

Sarı-kırmızılılar kiralamak istiyor

U21 Avrupa Şampiyonası'nda turnuvadan elenen İtalya'da disiplinsiz davranışları yüzünden kadro dışı bırakılan Kean için kulübü Juventus da yeni planlar yapıyor.

Teknik direktör Sarri'nin, Cristiano Ronaldo'yu merkez santrfor oynatma kararı sonrasında Mario Mandzukic'i kulübeye çekeceği ve Kean'in de gelişimi için İtalya dışında bir kulübe kiralanmasını istediği belirtildi. Gelişmeleri takip eden G.Saray yönetiminin de yıllık ücreti sadece 550 bin Euro olan genç yıldızı kiralamak için harekete geçtiği öğrenildi. İtalyan futbolcuya Everton'ın da talip olduğu kaydedildi.

Geleceği parlak

19 yaşındaki İtalyan golcü, Juventus forması ile bu sezon 17 maçta forma giyerken 7 gol, 1 asist yaptı. Oynadığı kısa dönemde sergilediği performans ile Çizme'de dikkatleri üzerine çeken Kean'in, İtalyan takımı ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kean, gelecek dönemde Avrupa futboluna damga vurması beklenen isimlerin başında geliyor.

(Sabah)

Başkan Erdoğan: PKK neyse DHKP-C neyse FETÖ de odur
Dikkat! İmar barışı ödemelerinde son gün bugün!
Mersin yılanlarının çiftleşme dansı
Başkan Erdoğan'dan Yarbay Çomora'ya övgü
Dubai Şeyhi’nin 6. eşi kaçtı
Göçmenleri kurtaran kaptan tutuklandı!
İşgalci İsrail polisi Filistinli Bakanı gözaltına aldı
Trump ile Kim 'silahsızlandırılmış bölge'de görüştü
Can Yaman kas şov yapınca fanları ikiye bölündü
Osaka'da S-400 zirvesi: Türkiye'ye yaptırım gündemde yok
PKK, Rum ve Yunan'dan beslenmeye başladı
Başkan Erdoğan, 'Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği' sergisini ziyaret etti
Porto Aboubakar’ı vermiyor
Meteoroloji bir çok il için şiddetli yağış uyarısı yaptı
Vergi kaydıyla erken emeklilik
Abdullah Avcı'nın ilk bombası imzaya geliyor
Bakan Soylu'dan HDP'li vekilin iftiralarına videolu yalanlama
Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi
AK Parti'de yeni dönem hazırlığı! Düğmeye basıldı
Barış Yarkadaş'ın o sözlerine tepki yağdı: Özür dilesin
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ