Galatasaray'a kötü haber! Bruma'ya 10 milyon euro verdiler

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Henry Onyekuru'nun vedasının ardından rotasını eski futbolcusu Bruma'ya kırdı ancak Almanya'dan gelen haberler pek de sarı-kırmızılı kulübü memnun edecek gibi değil.

Galatasaray'ın yanı sıra PSV Eindhoven'ın da resmen temaslara başladığı Bruma için Leipzig bu kez ipleri sıkı tutuyor. Gelecek sezonun kadro planlamasında yer almayan Bruma'yı kiralama opsiyonuna sıcak bakmayan ve Portekizli futbolcuyu bonservis bedeli ile elden çıkartmak isteyen Leipzig, PSV ile yaptığı görüşmelerde 10 milyon euroluk bonservis bedeli talep etti.

Hirving Lozano ve Steven Bergwijn'in satmak isteyen ve iki futbolcudan da yaklaşık 70 milyon euroluk bir bonservis bedeli elde etmeyi planlayan PSV'nin Bruma transferinde biraz daha rahat davranabileceği ifade edildi.

(Sporx)