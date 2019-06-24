Galatasaray yönetimi, Diagne ve Mariano'dan 20 milyon euro bekliyor
Mbaye Diagne için Suudi Arabistan kulübü Al Nasr ile 15 milyon Euro'ya el sıkışan Galatasaray yönetimi, satma kararı aldığı Mariano'dan da 5 milyon Euro gelir bekliyor.
Suudi Arabistan'dan çok talibi olan Mbaye Diagne'nin satışı için Al Nasr kulübü ile uzun pazarlıklar sonunda 15 milyon Euro'ya anlaşma sağlayan Galatasaray yönetimi, yabancı kontenjanını açmak adına Mariano'yu da gözden çıkardı.
Brezilyalı sağ bekin bonservis bedelini de 5 milyon Euro olarak belirleyen sarı-kırmızılılar, böylece iki oyuncudan toplamda 20 milyon Euro'luk gelir sağlamayı hedefliyor.
Diagne'nin satışıyla transferde artıya geçecek olan Cimbom, gündemdeki isimlerden Sevilla'dan Banega, Rizespor'dan Vedat Muriç ve West Ham'dan Chicharito'nun bonservisleri için pazarlıklara başlayacak.
BAVULLAR TOPLANDI
Al Nasr'a satılan Diagne'nin eşi Teresa, dün sosyal medyada İstanbul'daki evinden bavulları topladığı bir kareyi takipçileriyle paylaşarak 'ayrılık' mesajı verdi.
(Sabah)
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