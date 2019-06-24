24 Haziran 2019 16:15 | Pazartesi
Galatasaray, Valentine Ozornwafor'u kadrosuna kattı
Galatasaray, Nijeryalı genç stoper Ozornwafor ile anlaştı. Transferin kısa sürede resmi olarak açıklanması bekleniyor.
Galatasaray, Nijeryalı genç stoper Ozornwafor ile anlaştı. Transferin kısa sürede resmi olarak açıklanması bekleniyor. (TRT Spor)
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