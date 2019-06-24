Galatasaray, Valentine Ozornwafor'u kadrosuna kattı

  • Bist 100
    95.134
  • Dolar
    5,8020
  • Euro
    6,6138
  • Altın
    262,7955
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Çaldığı motosikletle otobanda böyle yakalandı! Çaldığı motosikletle otobanda böyle yakalandı!
Kasımpaşa, Karim Hafez'i bir sezon daha kiraladı Kasımpaşa, Karim Hafez'i bir sezon daha kiraladı
Katargaz Türkiye'ye ilk büyük LNG sevkiyatını yaptı Katargaz Türkiye'ye ilk büyük LNG sevkiyatını yaptı
Çaldığı motosikletle yakalandı Çaldığı motosikletle yakalandı
24 Haziran reyting sonuçları! Canevim mi, Tozkoparan mı, Survivor Türkiye - Yunanistan mı kim birinci? 24 Haziran reyting sonuçları! Canevim mi, Tozkoparan mı, Survivor Türkiye - Yunanistan mı kim birinci?
Bodrum'da tüfekle vurulan güvercin otele sığındı Bodrum'da tüfekle vurulan güvercin otele sığındı
'Malatya kayısısı" için 81 ile yazı 'Malatya kayısısı" için 81 ile yazı
Düzensiz göçmenleri almayan İtalya'ya 'insan hakları ihlali' suçlaması Düzensiz göçmenleri almayan İtalya'ya 'insan hakları ihlali' suçlaması
AB araştırmasına göre paketteki ürünlerin yüzde 9'unun içeriği farklı AB araştırmasına göre paketteki ürünlerin yüzde 9'unun içeriği farklı
Katil Esed güçleri İdlib'e kullanımı yasak fosforla saldırdı Katil Esed güçleri İdlib'e kullanımı yasak fosforla saldırdı
KKTC Başbakanı Tatar: Rumlar haklarımıza tecavüz ediyor KKTC Başbakanı Tatar: Rumlar haklarımıza tecavüz ediyor
Kartal'daki çöken bina davası eylül ayına ertelendi Kartal'daki çöken bina davası eylül ayına ertelendi
Sakarya'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı Sakarya'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
Yeni askerlik sistemi yarın yasalaşacak mı? Yeni askerlik sistemi son dakika açıklaması! Yeni askerlik sistemi yarın yasalaşacak mı? Yeni askerlik sistemi son dakika açıklaması!
Mersin'deki tren kazasında dehşet detaylar ortaya çıktı Mersin'deki tren kazasında dehşet detaylar ortaya çıktı
AÖF yaz okulu kayıt dönemi başladı! AÖF yaz okulu ücretleri ne kadar? AÖF yaz okulu kayıt dönemi başladı! AÖF yaz okulu ücretleri ne kadar?
Pakistanlı nükleer fizikçi Mursi hakkında yeni bilgiler ortaya koydu Pakistanlı nükleer fizikçi Mursi hakkında yeni bilgiler ortaya koydu
"Tanker" lafına alındı 4 ayda 33 kilo verdi... Şimdi görenler tanıyamıyor "Tanker" lafına alındı 4 ayda 33 kilo verdi... Şimdi görenler tanıyamıyor
Netanyahu yine İran'ı hedef aldı Netanyahu yine İran'ı hedef aldı
Hattuşa'daki 350 yıllık konağa turist ilgisi Hattuşa'daki 350 yıllık konağa turist ilgisi
Hindistan'da beyin iltihabı salgınında ölen çocuk sayısı 152'ye yükseldi Hindistan'da beyin iltihabı salgınında ölen çocuk sayısı 152'ye yükseldi
Antibiyotik direncinin çözümü mutfağınızdaki süngerde olabilir Antibiyotik direncinin çözümü mutfağınızdaki süngerde olabilir
Bakan Soylu'dan 23 Haziran seçimleriyle ilgili açıklama Bakan Soylu'dan 23 Haziran seçimleriyle ilgili açıklama
Galatasaray, Valentine Ozornwafor'u kadrosuna kattı Galatasaray, Valentine Ozornwafor'u kadrosuna kattı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Haziran 2019 16:15 | Pazartesi

Galatasaray, Valentine Ozornwafor'u kadrosuna kattı

Galatasaray, Nijeryalı genç stoper Ozornwafor ile anlaştı. Transferin kısa sürede resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Galatasaray, Nijeryalı genç stoper Ozornwafor ile anlaştı. Transferin kısa sürede resmi olarak açıklanması bekleniyor. (TRT Spor)

Pakistanlı nükleer fizikçiden dikkat çeken Mursi iddiası
Almanya'da 2 savaş uçağı havada çarpıştı
"Tanker" lafına alındı 4 ayda 33 kilo verdi... Şimdi görenler tanıyamıyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
BM’nin Kaşıkçı raporu Türkiye'nin haklılığını ortaya koydu
Galatasaray, Valentine Ozornwafor'u kadrosuna kattı
'Palu ailesi' davasında şoke eden sözler
Turizmcide 'Rus polisi' sevinci! Rekor bekleniyor
Bakanlık az önce duyurdu! 4 terörist daha öldürüldü
Milyonlarca emekliye zam! 17 milyon kişinin Temmuz zammı...
Çipras yine haddini aştı! Türkiye'ye karşı skandal sözler...
Bin 700 asker bu ikisinin peşinde!
Ozan Kabak'ın yeni adresini duyurdular! Dünya devine imza atması an meselesi
Çin'de 21 trilyon dolarlık yatırım merkezli görüşme
Sıcaklıklar 35 dereceye çıkacak! Dışarı çıkmayın uyarısı geldi
O saldırının detayları gerekçeli kararda
Yargıtay'dan tazminat müjdesi! Kreş açmayan işveren...
Kiracısını evden çıkartan ev sahibine 3 yıl ceza geliyor
Seçim geride kaldı... İşte atılacak adımlar
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ