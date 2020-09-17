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Galatasaray Teknik Direktörü Terim: Oyuncularımdan ve mücadelelerinden memnunum
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17 Eylül 2020 Perşembe 22:40:00 - Güncelleme:17 Eylül 2020 Perşembe 22:40:00

Galatasaray Teknik Direktörü Terim: Oyuncularımdan ve mücadelelerinden memnunum

Kaynak: AA

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UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Azerbaycan'ın Neftçi takımını 3-1 yenerek tur atlayan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, oyuncularından ve mücadelelerinden memnun olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Azerbaycan'ın Neftçi takımını 3-1 yenerek tur atlayan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, oyunun ilk yarısına iyi başladıklarını, iyi mücadele ettiklerini ve bol pozisyon bulduklarını ifade etti.

Fatih Terim, oyuncularından ve mücadelelerinden memnun olduğunu söyledi.

Neftçi'nin de iyi bir takım olduğunu, Galatasaray'a yüksek tempoda cevap verdiklerini belirten Terim, "Kutluyorum, başarılar diliyorum. Bizim onlardan daha iyi olmamız, oyunu kontrol etmemiz kadar doğal bir şey yok. Burada eğer başka bir netice olsa sürpriz olurdu. Bizim yenmemiz sürpriz değil. Karşımızda ciddi ve dişli bir takım bulduk." şeklinde konuştu.

Terim, Azerbaycan'ın misafirperverliğine de teşekkür ederek "Kardeş Azerbaycan'dan kardeşçe ayrılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Terim Galatasaray'da teknik direktör olarak 500. maçına çıktı

Galatasaray'da teknik direktör olarak 500'üncü maçına çıktığını aktaran Fatih Terim, "Bunu kelimelerle anlatmak çok zor. Ne kadar gururlu olduğumu anlatamam. En kısa tanım şu olabilir. İyi ki hayatımda Galatasaray var. Ne kadar gurur duysam az. Kolay rakamlar değil." diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını da değerlendiren Terim, "Hajduk Split dünya futbolunda bir yeri olan ülkenin, Hırvatistan'ın köklü takımı. Dikkat etmemiz gerekecek. Artık seyirci avantajımız var da diyemiyoruz. Her maç her şeye açık. Pandemi dönemi geçiriyoruz. Döner dönmez daha rahat bir analiz yapacağız. İstanbul'da turları geçeceğimizi inanıyorum. İlk hedefimiz gruplara kalmak." şeklinde konuştu.

Neftçi Teknik Direktörü Memmedov: Daha konsantrasyonlu olmalıydık

Neftçi Teknik Direktörü Füzuli Memmedov ise oyuna kazanmak için çıktıklarını, rakibin hatalarından faydalanarak kontratak yapmayı planladıklarını fakat başaramadıklarını kaydetti.

Gol attıktan hemen sonra gol yemenin üzücü olduğunu belirten Memmedov, "Galatasaray düzeyindeki rakipler en ufak hatayı bile affetmiyor. Daha dikkatli ve konsantrasyonlu olmalıydık. Takımım çok uğraştı. Fakat yaptığımız yanlışlar nedeniyle kaybettik. Kaba ve çocukça hatalarımız nedeniyle mağlup olduk. Böyle hatalar yapmamalıydık." diye konuştu.

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