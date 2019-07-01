01 Temmuz 2019 09:51 | Pazartesi
Galatasaray taraftarından Garry Rodrigues'e 'Fenerbahçe'ye gitme' kampanyası
Garry Rodrigues’in Fenerbahçe’yle görüştüğü haberlerinin ortaya çıkmasından sonra Galatasaray taraftarı Fener’e gitme’ kampanyası başlattı.
Sarı-Kırmızılılar, “Sen Galatasaraylı futbolcusun. Fenerbahçe bizim ezeli rakibimiz. Oraya gidersen seni asla affetmeyiz. Türkiye’de sadece Cim-Bom forması giyebilirsin” diye çağrı yaptı. Fenerbahçeli taraftarlar da karşı kampanyanın ateşini yakarken, “Come to Fenerbahçe” paylaşımları ile Rodrigues’i etkilemeye çalışıyorlar.
(Star)
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