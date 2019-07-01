Galatasaray taraftarından Garry Rodrigues'e 'Fenerbahçe'ye gitme' kampanyası

Sarı-Kırmızılılar, “Sen Galatasaraylı futbolcusun. Fenerbahçe bizim ezeli rakibimiz. Oraya gidersen seni asla affetmeyiz. Türkiye’de sadece Cim-Bom forması giyebilirsin” diye çağrı yaptı. Fenerbahçeli taraftarlar da karşı kampanyanın ateşini yakarken, “Come to Fenerbahçe” paylaşımları ile Rodrigues’i etkilemeye çalışıyorlar.

(Star)