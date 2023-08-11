VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şehitlerimizi uğurladık
DEAŞ'tan Suriye ordusuna saldırı: 23 ölü!
Bornova Belediyesi'nde 'Maaş' eylemi: Bin 200 işçi iş bıraktı
Lübnan devlet televizyonu bütçe yetersizliğinden yayınını durdurdu
İngiltere'de pratisyen hekimler bu yıl beşinci kez greve gitti
Rusya Merkez Bankası 2026 yılını işaret etti
11 Ağustos 2023 Cuma 15:06:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2023 Cuma 15:06:00

Galatasaray lige iyi başlıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'de sezonların ilk hafta maçlarında aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'de sezonların ilk hafta maçlarında aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.

Galatasaray, lig tarihinde konuk takım sıfatıyla oynadığı 27 ilk hafta maçının ise 15'ini kazandı, 7'sini yitirdi, 5'inde ise berabere kaldı.

En farklı galibiyeti 4-0'lık sonuçlarla

Galatasaray, ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla alırken, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, ilk hafta maçlarında 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti.

Galatasaray, 1979-1980'de Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve 2019-2020 sezonunda da Denizlispor'a 2-0'lık skorlarla kaybetti.

İlk hafta maçları

Galatasaray'ın, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

SezonMaçSonuç
1959Ankara Demirspor-Galatasaray0-2
1959-1960Galatasaray-Beykoz2-0
1960-1961Galatasaray-Vefa2-0
1961-1962Şekerhilal-Galatasaray0-1
1962-1963Göztepe-Galatasaray0-1
1963-1964Galatasaray-Kasımpaşa0-0
1964-1965Galatasaray-Feriköy4-0
1965-1966Galatasaray-Vefa1-2
1966-1967Hacettepe-Galatasaray1-1
1967-1968Mersin İdmanyurdu-Galatasaray1-2
1968-1969Galatasaray-Vefa1-0
1969-1970Galatasaray-Altınordu2-0
1970-1971Bursaspor-Galatasaray1-0
1971-1972Galatasaray-Eskişehirspor1-1
1972-1973Galatasaray-PTT3-0
1973-1974Galatasaray-Boluspor3-1
1974-1975Galatasaray-Giresunspor2-0
1975-1976Galatasaray-Trabzonspor1-2
1976-1977Boluspor-Galatasaray1-0
1977-1978Galatasaray-Zonguldakspor1-0
1978-1979Galatasaray-Diyarbakırspor3-0
1979-1980Göztepe-Galatasaray3-1
1980-1981Galatasaray-Eskişehirspor (İzmir)4-1
1981-1982Adana Demirspor-Galatasaray1-3
1982-1983Galatasaray-Mersin İdmanyurdu1-0
1983-1984Galatasaray-Karagümrük4-0
1984-1985Galatasaray-Denizlispor0-1
1985-1986Galatasaray-Samsunspor3-0
1986-1987Galatasaray-Trabzonspor (Sakarya)0-1
1987-1988Eskişehirspor-Galatasaray0-1
1988-1989Galatasaray-Karşıyaka4-1
1989-1990Samsunspor-Galatasaray1-0
1990-1991Galatasaray-Boluspor1-1
1991-1992Galatasaray-Sarıyer2-0
1992-1993Gençlerbirliği-Galatasaray0-3
1993-1994Galatasaray-Zeytinburnuspor3-0
1994-1995Galatasaray-Gençlerbirliği3-1
1995-1996Vanspor-Galatasaray0-1
1996-1997Vanspor-Galatasaray1-2
1997-1998MKE Ankaragücü-Galatasaray0-0
1998-1999Galatasaray-Altay3-1
1999-2000Galatasaray-Gaziantepspor1-2
2000-2001Denizlispor-Galatasaray0-1
2001-2002Gaziantepspor-Galatasaray1-1
2002-2003Galatasaray-Samsunspor4-1
2003-2004Galatasaray-Diyarbakırspor2-1
2004-2005Galatasaray-Konyaspor3-1
2005-2006Galatasaray-Konyaspor2-1
2006-2007Ankaraspor-Galatasaray1-1
2007-2008Galatasaray-Çaykur Rizespor (Seyircisiz)4-0
2008-2009Galatasaray-Denizlispor4-1
2009-2010Gaziantepspor-Galatasaray2-3
2010-2011Sivasspor-Galatasaray2-1
2011-2012İBB Spor-Galatasaray2-0
2012-2013Galatasaray-Kasımpaşa2-1
2013-2014Galatasaray-Gaziantepspor2-1
2014-2015Bursaspor-Galatasaray0-2
2015-2016Sivasspor-Galatasaray2-2
2016-2017Galatasaray-Kardemir Karabükspor1-0
2017-2018Galatasaray-Kayserispor4-1
2018-2019MKE Ankaragücü-Galatasaray1-3
2019-2020Denizlispor-Galatasaray2-0
2020-2021Galatasaray-Gaziantep3-1
2021-2022Giresunspor-Galatasaray0-2
2022-2023Antalyaspor-Galatasaray0-1
Etiketler : Galatasaray Futbol Takımı Trendyol Süper Lig Galatasaray
4 derece buzlu suyla imtihan

4 derece buzlu suyla imtihan
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem
Dilan'ın bardağı satışta

Dilan'ın bardağı satışta
Teşkilat'tan ayrıldı

Teşkilat'tan ayrıldı
Evlilik yakında

Evlilik yakında
Nefise Karatay: Botoksum bile yok

Nefise Karatay: Botoksum bile yok
Yıllar sonra bir aradalar

Yıllar sonra bir aradalar
Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı

Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı
Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX