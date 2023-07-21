VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den, Cezayir'e taziye mesajı
"Erdoğan gibi bir önder liderliğinde sadece Türkiye değil tüm bölge toparlanacaktır"
MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisi hale getirildi
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak
Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Tayvan: Çin'e ait 26 uçak ve 7 deniz aracı tespit edildi
Bakan Kacır: Sanayimizi Türkiye Yüzyılı'nın itici gücü yapmakta kararlıyız
21 Temmuz 2023 Cuma 14:32:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2023 Cuma 14:32:00

Galatasaray, kupa törenine 5 yıldızlı formayla çıkan Fenerbahçe'ye ceza verilmesini bekliyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Ziraat Türkiye Kupası'nda kupa törenine 5 yıldızlı formayla çıkan Fenerbahçe'ye ceza vermesini beklediklerini söyledi.

Başkan Özbek ile Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur, kulübün stat isim sponsorluğuyla ilgili düzenlediği imza töreninde gündeme dair soruları yanıtladı.

Geçen sezon Türkiye Kupası seremonisine 5 yıldızlı formayla çıkan ve PFDK'ye sevk edilen Fenerbahçe ile ilgili henüz karar verilmemesini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine başkan Özbek, "Bu sorunun muhatabının TFF olması gerek. Bir kupa seremonisine yönetmeliklerin söylediği gibi değil de federasyona meydan okurcasına, kendi bildikleri ve iddialarına uygun bir formayla çıkıldı. Bunun cevabını federasyon, bu konuda sessiz kalarak vermiş olamaz." diye konuştu.

Herkesin uyması gerektiği yönetmeliklerin olduğunu dile getiren sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Ağzımızı açtığımızda veya merdivene bir seyirci oturduğunda bile cezayı basıyorlar. Bu kadar hassassanız yönetmeliklere karşı gelen kurumları, kişileri ve takımları ayıramazsınız. Herkese farklı muamele yapamazsınız. Merdivene ceza kesen kurum bu konuda gerekeni yapmalıydı. Hala bunu yapmaya davet ediyorum. Yönetmelikte ne yazıyorsa uygulayın." ifadelerini kullandı.

TİMUR: "İNSANLIK TANIMAYANLARLA HER TÜRLÜ MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Başkan Özbek'ten sonra söz alan Erden Timur, hukuksuzluklarla mücadele edeceklerini söyledi.

Hukukun çok net bir kavram olduğunu kaydeden Timur, "Net bir kurala aykırılık var. İrticalen, kasten yapılan bir kural ihlali var. Şu anki kural çok net. Bunun uygulanmaması, uygulamayanlar nezdinde de bir hukuksuzluktur. Hukuk tanımamak insanlık tanımamaktır. İnsanlık tarihinin hukukla bağlantısı vardır. İnsanlık tanımayanlarla her türlü mücadelemiz sürecek." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarlarına bu konuda içlerinin rahat olması gerektiğini söyleyen Timur, "Biz haksızlığa karşı baş veririz. Hukuksuzluğun sıradanlaştırılması, basit hale getirilmesi, hukuku çiğneyenlerin cezalandırılmaması, hatta haksızlık yapanların mağdurlaştırıldığı ortam ülkeye, millete, memlekete, geleceğimize, geçlere çok büyük zarar. Bu zararı kimseye verdirtmeyiz. Kendi bencil düşünceleri, şımarıklıkları için topluma bu kadar zarar vermeyi göze alanlar veya kaygıları ve korkuları nedeniyle topluma zarar verecek insanların önüne geçeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Etiketler : GALATASARAY DURSUN ÖZBEK ERDEN TİMUR
Billur'un ölümüne alışamadı

Billur'un ölümüne alışamadı
Karakter oluşturmak heyecan verici

Karakter oluşturmak heyecan verici
Moral ziyareti

Moral ziyareti
15 yıl sonra sahnede

15 yıl sonra sahnede
Yalaka davasını kazandı

Yalaka davasını kazandı
Sinemanın acı kaybı

Sinemanın acı kaybı
Betona çakıldı, korseyle yürüyor

Betona çakıldı, korseyle yürüyor
Üçüncü çocuğa enerjim var

Üçüncü çocuğa enerjim var
Bilginer'e hacker şoku

Bilginer'e hacker şoku

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX