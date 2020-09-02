Kerem Aktürkoğlu resmen Galatasaray'da!

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02 Eylül 2020 Çarşamba 17:49:00 - Güncelleme:02 Eylül 2020 Çarşamba 17:49:00

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu transferini duyurdu

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Süper Lig ekibi Galatasaray, son olarak 24Erzincanspor forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı. Transfer KAP'a bildirildi.

Galatasaray, Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2020-2021 sezonu için net 850.000 TL sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 900.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 950.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 950.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KEREM AKTÜRKOĞLU: "UZUN YILLAR GALATASARAY CAMİASINA HİZMET ETMEK İSTİYORUM"

Muhammed Kerem Aktürkoğlu, kendisini Galatasaray'a bağlayan imzayı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda attı.

İmzanın ardından Galatasaray TV'ye konuşan genç oyuncu, hayallerinin gerçekleştiğini belirterek Galatasaray'a uzun yıllar hizmet etmek istediğini dile getirdi.

Muhammed Kerem Aktürkoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray camiasında olmaktan dolayı çok mutluyum ve gururluyum. Uzun yıllar Galatasaray camiasına hizmet etmek istiyorum. Hayallerimi gerçekleştirdim. Zor bir süreçti. Buna öncülük ettiği için başkanıma ve Abdurrahim Başkanıma teşekkür ederim. İnşallah hepimiz için, Galatasaray camiası için, benim için şampiyonluklarla dolu sezonlar geçer. Galatasaray'ın tarihinde bu zaten mevcut. İnşallah ben de Galatasaray camiasına şampiyonluklar getirebilmeyi, buna yardımcı olabilmeyi çok isterim. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın inşallah. Stadın atmosferi müthiş. Galatasaray taraftarı ile birlikte atmosfer daha da ateşli oluyor. Bir an önce taraftarlı bir şekilde liglerin başlamasını istiyoruz. Şampiyonluklara, galibiyetlere, maçlara hazırlanıyoruz. İnşallah sonunda da güzel olacağına inanıyorum."

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