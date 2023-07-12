12 Temmuz 2023 Çarşamba 15:36:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 15:36:00
Galatasaray, İspanyol sol bek Angelino'nun kiralık transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı
Kaynak: AA
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Galatasaray, İspanyol sol bek Angelino'nun kiralık transferi konusunda Leipzig Kulübü ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını açıkladı.
Galatasaray, İspanyol sol bek Angelino'nun kiralık transferi konusunda Leipzig Kulübü ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını açıkladı.
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