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12 Temmuz 2023 Çarşamba 15:36:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 15:36:00

Galatasaray, İspanyol sol bek Angelino'nun kiralık transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı

Kaynak: AA

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Galatasaray, İspanyol sol bek Angelino'nun kiralık transferi konusunda Leipzig Kulübü ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray, İspanyol sol bek Angelino'nun kiralık transferi konusunda Leipzig Kulübü ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını açıkladı.

Etiketler : ANGELINO GALATASARAY TRANSFER
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