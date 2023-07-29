Galatasaray, Icardi için transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Atatürk Havalimanı'nda Icardi'yi meşalelerle ve bayraklarla karşıladı. Ardından yıldız oyuncu gelen taraftarlarla beraber üçlü çektirdi.

Havaalanı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Icardi, "Geçen sezon çok eğlendiğimiz gibi bu sezon da çok eğleneceğimiz düşünüyorum. Çok güzel bir ülkedeyim. Burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüyle çalışıyorum. En büyük olduğumuzu bu sezon tekrar göstermek istiyoruz." diye konuştu.

Yeni sezonda maç maç gitmek istediklerini anlatan yıldız oyuncu, "Geçen hafta maçlara başladık. Bundan sonra her maça tek tek bakmamız gerekecek. Geçen sezon yapmıştık ve şampiyon olmuştuk. Şimdi önümüzdeki maçları kazanıp o şekilde ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Arjantinli santrfor, geçen sezon çalan "Aşkın olayım" şarkısını bu sezon da dinletmek istediklerini sözlerine ekledi.

Mauro Icardi, basın mensuplarına açıklama yaptıktan sonra ailesiyle beraber kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.