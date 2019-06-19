Galatasaray’ı düşünmüyorum

GÜNEŞ

■ G.SARAY’DA beklentilerin altında kalan Mbaye Diagne, Afrika Uluslar Kupası için gittiği Senegal Milli Takım kampında açıklamalarda bulundu. Transferi hakkında çıkan söylentiler ve Galatasaray konusunda konuşmaktan kaçınan Senegalli oyucu, “Galatasaray ile sezonu şampiyon kapattım ve bu geride kaldı. Şu anda sadece Afrika Uluslar Kupası’na ve milli takıma odaklandım. Şu anda transferi ve G.Saray’ı düşünmüyorum” diye konuştu.

BEN BUNA HAZIRIM

■ AFRİKA Uluslar Kupası’nın tadını çıkarmak istediğini vurgulayan Diagne, “Şu anda burada olduğum için çok mutluyum ve burada olmamın keyfini çıkarıyorum. Hocamız bana forma şansı verdiği zaman kimseyi hayal kırıklığına uğratmamak için elimden geleni yapıyorum, savaşıyorum. Bence bir forvet oyuncusundan istenen şey, gerekli olduğunda nasıl koşacağını bilmek, kafa olarak iyi durumda olmak ve en önemlisi gol atmak. Ben bunlara hazırım” ifadelerini kullandı.