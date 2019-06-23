23 Haziran 2019 08:00 | Pazar
Galatasaray Hagi’ye talip
ROMANYA Futbol Federasyonu'nun eski başkanlarından Dumitru Dragomir, ülkesinde yayın yapan Digi Sport adlı televizyon kanalında katıldığı bir programda Galatasaray'ın, Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'yi istediğini açıkladı.
GÜNEŞ
■ Dragomir, “Bana göre Ianis Hagi'nin değeri 15 milyon euro'nun da üzerinde. Hangi takım olduğunu bilmiyorum ama Türklerin oyuncu için 8 milyon euroluk bir teklif yaptığını duydum. Bu takım bence Galatasaray'dır” dedi.
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