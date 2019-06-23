Galatasaray Hagi’ye talip

GÜNEŞ

■ Dragomir, “Bana göre Ianis Hagi'nin değeri 15 milyon euro'nun da üzerinde. Hangi takım olduğunu bilmiyorum ama Türklerin oyuncu için 8 milyon euroluk bir teklif yaptığını duydum. Bu takım bence Galatasaray'dır” dedi.